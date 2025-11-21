8旬老母悶殺重殘兒遭判刑 藍黨團今「提案總統特赦」！立院無異議火速逕付二讀

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

一樁令人心碎的長照悲劇震動社會。一名年逾八旬的劉姓母親，獨力照顧重度小兒麻痺的身障兒超過50年，卻在身心崩潰下以棉被悶死52歲兒子。一審依「家庭暴力殺人罪」判刑2年6月，法官罕見在判決書中建請總統特赦，引發全民關注。國民黨團今（21）日在院會正式提出「建請總統特赦」案，朝野立委均未提出異議。立法院長韓國瑜當場裁示，全案逕付二讀，由國民黨團召集跨黨協商，全速進入實質討論。

廣告 廣告

在提案朗讀後，朝野立委均未表達反對意見，全案直接送交二讀並由國民黨團主持協商程序，長照政策與特赦議題在立院將持續被深入討論。（圖／國會頻道）

立法院國民黨團今日在院會正式提出特赦建請，朝野立委未提出任何異議，立法院長韓國瑜也裁示，將全案逕行送入二讀，由國民黨團召集跨黨協商。

國民黨團回顧案情指出，劉姓婦人長期照顧極重度身障兒與高齡夫婿，壓力沉重；確診新冠後健康每況愈下，最終釀成悲劇。承審法官對其處境表達「深刻同理」，除量刑最低外，更建請總統特赦。外界呼籲聲浪同樣強烈，包括前民眾黨主席柯文哲與衛福部長石崇良皆公開支持。

提案也引用家庭照顧者關懷總會數據統計指出，自2018至2024年已有62起長照家庭悲劇，平均每年近9件，反映照顧者支持系統嚴重不足。國民黨團批評，總統府以「待司法程序完備」回應，等同讓高齡被告繼續在冗長訴訟中煎熬，赦免能達成平衡刑法，立法精神在於「司法之外的補救」，期盼能補上法律未能顧及的長照悲劇之痛。

國民黨建議，「建請賴清德總統，考量被告犯罪的情狀確有情堪憫恕之處，依據中華民國憲法第40條行使赦免權，宣告特赦113年度重訴字第14號案件之被告，並要求衛生福利部深入檢討，儘速提出改善精進措施，落實長期照顧政策，讓身心障礙者權益能獲得保障」。

在提案朗讀後，朝野立委均未表達反對意見，韓國瑜院長隨即宣布，全案直接送交二讀並由國民黨團主持協商程序，長照政策與特赦議題在立院將持續被深入討論。

更多FTNN新聞網報導

「鄭黃會」明登場！柯文哲謹記「藍白合」破局經驗 總結2點提醒

府給說法了！賴清德總統是否特赦8旬老母悶死重度身障兒

照顧50年的無聲崩潰！8旬母悶死癱兒遭判刑 柯文哲籲特赦：別在悲劇上製造另個悲劇

