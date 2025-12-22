8旬老母親以余家昶為榮 淚崩嘆：但我沒兒子了

記者張昱傑、王怡淇、廖奕暘／桃園報導

1219隨機殺人案，捨己救人的首名遇害者余家昶，以肉身擋刀，破壞了張文原本要丟擲汽油彈的計畫。余家昶80歲的老母親，今日出面，心碎落淚說，兒子很孝順，兒子3歲就跟著軍人爸爸到忠烈祠上班，培養出他充滿正義感的個性，淚崩感嘆，自己沒有兒子了，但以兒子為榮，現在唯一的希望就是希望兒子能進到忠烈祠。

罹難者余家昶與媽媽的照片。

罹難民眾余家昶母親：「現在希望說，他可以進忠烈祠，我就很開心了，就很開心了。」

廣告 廣告

張文犯下恐怖殺人案，狠心奪走3條命，余家昶以肉身擋下，阻止對方點燃汽油彈，救下無數人，余媽媽接獲噩耗，哭到一度哽咽說不出話。

罹難民眾余家昶母親：「每個禮拜都固定回來。（每個禮拜都會回來看你？）對，固定時間都叫他回來，固定時間載我去吃飯，載我出去玩，載我去拜拜。那天出事情，我跟觀世音菩薩、恩主公、土地公伯說，觀世音菩薩，余家昶沒事嗎？我跟祂說，祂眼睛直直看著我。」

余媽媽當下看到新聞就感覺不對勁。

回憶事發當晚，余媽媽當下就看見新聞，心中就有不祥預感，隔天還是照常參加里內的年終跳蚤市場和健行活動，但每周末都會回家的兒子卻遲遲未歸，忍不住打給媳婦後，才得知心碎真相。

罹難民眾余家昶母親：「我難過，但我也為他為榮，我當他的母親，但是我失去一個兒子，我是很痛苦，心都碎了。」

談到孝順的兒子，余媽媽雖然不捨，但也驕傲自己的身教讓兒子勇於對抗壞人，更感嘆余家昶雖然傻傻呆呆的，但從小就是這樣的好個性，看見有人在打架一定上前勸阻，話語間滿是對兒子的驕傲之情。提到兒子進忠烈祠，更忍不住談起小時候的故事。

余媽媽雖然難過，但話語間滿是對兒子的驕傲。

罹難民眾余家昶母親：「他爸爸是外省人，在忠烈祠上班，他從小就帶這個余家昶，早上要上班，他就帶著他去，晚上再帶著他回來。」

余家昶見義勇為，不幸辭世後，不少人站出來為他說話，如今他也將入祀忠烈祠，他的溫暖留給世人無限追思。

更多三立新聞網報導

張文殺人案補償出爐 余家昶等3位受害亡者「遺屬可領180萬」

北捷余家昶有多英勇？ 專家揭具3條件擁「英雄大腦」的人僅一成

別白白繳費！勞保局「職業工會黑名單」出爐 這5家會員恐領不到給付

2026新福利！這縣市70歲以上長輩「免繳健保費」 還享敬老金4倍加碼

