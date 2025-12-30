8旬老母「悶死癱瘓50年兒」！二審「翻供不認殺人」法官質疑逃避審理

社會中心／綜合報導

台北市一名年逾80歲的劉姓婦人，長年獨力照料罹病兒子，前後已逾半世紀。她因憂心自身年事已高、來日無多，擔心身後孩子無人照顧，反成家屬沉重負擔，最終以膠帶封住兒子口鼻，造成對方窒息身亡，檢方依殺人罪提起公訴。一審法院審理後，判處劉婦有期徒刑2年6月，並在判決中建議總統考量其特殊處境，酌予特赦，避免實際入獄。案件上訴至二審，今（30日）進行審理時，劉婦在庭內多次情緒潰堤、痛哭失聲，相關陳述多由辯護人代為說明，並主張其行為並非出於殺意，而是認為自己是在陪伴、協助兒子走完人生最後一程。

根據《中央社》報導，二審今（30日）開庭，公訴檢察官指出，劉姓老婦案發時曾對兒子說出「我先送你走，不要怨嘆」、「一下就好」等語，檢方認為，相關言詞已足以顯示其具有奪取生命的主觀犯意。檢察官並表示，台北地檢署當初正是基於被告坦承犯行，才同意不採國民法官參審程序，如今被告提出上訴，卻全面否定先前的認罪內容，形同推翻一審所認定的犯罪事實，請求法院駁回上訴。

對此，審判長當庭質疑，是否存在刻意規避一審國民法官審理的情形。辯護人杜俊謙回應指出，老婦在偵查與審理期間情緒始終崩潰、反覆落淚，案發當下房內實際發生的細節，僅母子二人知情。隨著時間推移，老婦心境逐漸平復，開始完整陳述多年照顧歷程及事發經過，辯方主張，其行為不應認定為故意殺人。庭審過程中，老婦多次情緒潰堤、痛哭失聲，均由辯護人代為陳述立場，重申否認殺人指控，強調實際情況是陪伴、協助兒子走完人生最後一程。

律師表示，老婦是一名長年盡責照顧孩子的母親，卻並非一名善於為自己辯護的被告由於家屬認為案件屬於家庭內部事務，才請求不採國民法官程序，加上檢方於偵查階段提及應坦承犯行的方向，老婦才選擇認罪。此外，原先辯護人曾聲請鑑定老婦是否符合刑法第19條所定、無法辨識自身行為違法的情形，但已於本次庭審中當庭撤回該項聲請。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

