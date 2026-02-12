8旬老母「長照殺癱瘓兒」獲特赦 賴清德春節前批示免除發監執行

台北市一名近80歲老婦林劉龍子，因長年照顧因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痺導致癱瘓在床的兒子，最終釀成家庭悲劇，經法院審理後，法官建請總統賴清德特赦。對此，總統賴清德於農曆年前，依《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦林劉龍子，免除發監執行。

總統府發言人郭雅慧表示，林劉龍子長年照料極重度身心障礙之子，承擔照護責任逾50年。112年間，她本人確診新冠肺炎，身心狀況急遽惡化，在面臨年老力衰、無力照料重障兒的高壓處境下，最終釀成無可挽回的家庭悲劇。經司法審理，台北地方法院判處有期徒刑2年6月，全案已於115年1月16日定讞。

郭雅慧指出，本案引發社會高度關注與廣泛同情，審理法院及多位立法委員均建請總統衡酌特赦；《赦免法》主管機關法務部亦認為，綜合本案情節，已無實際執行刑罰之必要。總統在審慎考量案件法律要件、犯罪動機與整體情狀後，認為林劉龍子雖涉犯重大罪名，但其行為係長期照顧重擔下的極端悲劇，情堪憫恕，決定對其採取「免刑不免罪」的特赦方式。

此案自審理以來，社會各界高度關注，許多民眾關注長期承擔沉重照顧責任者的處境。據了解，總統府第一時間由副秘書長何志偉前往探視、關懷其處境，並轉達總統賴清德的關心，惟考量司法程序仍在進行，低調未對外曝光。

