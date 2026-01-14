8旬老翁推亡妻闖機場海關！她雙手冰冷不回話 遭西班牙安檢識破

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

西班牙特內里費島南機場（Tenerife South Airport）日前發生一起離奇事件，一名8旬老翁推著坐在輪椅上的妻子準備登機時，被安檢人員發現他的妻子早已全身冰冷，沒有呼吸，場面令現場人員震驚，隨即通知警方到場處理並將老翁逮捕，將釐清其妻子確切死因，及老翁是否涉及刑事案件。

西班牙一名80歲老翁試圖將妻子的遺體帶上飛機。（示意圖／Unsplash）

根據西班牙媒體報導，這起事件發生在去年10月24日，該名80歲老翁當時推著75歲的妻子要通過安檢時，機場人員察覺他的妻子毫無反應，進一步觸碰老婦手部時發現異常冰冷，驚覺老婦早已沒了呼吸，安檢人員立刻通知急救人員、警方趕到現場，確認老婦已經死亡，初步屍檢已排除他殺的可能。

老翁向警方供稱，妻子在幾小時前於機場內死亡，他只是試圖將遺體帶上飛機。但機場員工透露，男子企圖將妻子的死亡歸咎於機場設施。警方仍將老翁逮捕，將調查他妻子的確認死因，釐清老翁是否有刑事責任。

