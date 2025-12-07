8旬老翁膀胱積存800C.C.尿液 一查發現嚴重攝護腺肥大
〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣一名86歲老先生因下腹不適、排尿不順求診，醫師檢查後發現他膀胱內積存的尿液竟高達800C.C.，幾乎約是正常量的2倍，診斷為嚴重攝護腺肥大合併急性尿滯留，後續施行攝護腺刮除手術後康復出院。
收治該名患者的屏東寶建醫院泌尿科醫師吳宗憲表示，觸診發現老先生腹部明顯隆起，經膀胱超音波檢查後診斷後，當下為其進行導尿，緩解不適後，安排「攝護腺刮除手術」，手術過程順利，術後2至3天恢復良好出院返家。後續回診追蹤時，老先生開心說「以前排尿時常需要站立許久，現在尿尿突然變得非常順暢、乾淨」。
攝護腺肥大是熟齡男性的常見疾病，台灣50歲以上男性約有五成困擾，70歲以上盛行率更高達7至8成。吳宗憲醫師表示，攝護腺肥大不只影響生活品質，許多患者誤以為頻尿、夜尿只是老化現象而延誤就醫，嚴重時若引起尿滯留，可能導致膀胱功能受損，甚至影響腎功能，引發腎衰竭等嚴重症狀，若出現相關症狀，應儘早就醫，由泌尿科醫師評估並及治療。
現行攝護腺肥大治療方式多元，涵蓋藥物治療、傳統攝護腺刮除術與雷射手術等。吳宗憲醫師表示，雷射手術在處理阻塞組織的同時可同步止血，手術時間相對較短、止血效果佳，也可降低術後出血風險。
寶建醫院也指出，目前除提供攝護腺雷射手術外，也引進「攝護腺水蒸氣微創消融手術」，該術式多以靜脈麻醉進行，手術時間約10分鐘，透過水蒸氣精準注入攝護腺，使阻塞腺體組織逐漸消融並被身體吸收，同時保留尿道原有結構，可於門診完成，免住院、當天即可返家，有助縮短恢復期，提升整體治療的舒適度與便利性。
