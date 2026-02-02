8旬老翁黃昏之戀夢碎 還好存款保住了

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區一名年約80歲的老翁，透過網路交友，獲知女網友母親罹癌，急需用錢，趕到銀行匯款4萬相助，銀行行員見老翁年事已高，關懷其匯款原因，老翁表示要匯款給女網友母親住院的醫療費用，行員研判應是詐騙集團典型老梗手法，立即通報警方，警方到場勸說，老翁才知自己竟然差點被騙，幸運保住身上僅存的4萬元存款。

清水警分局清水派出所員警調查指出，該名老翁約約1個月前在網路上認識一名女性，每日噓寒問暖，相談甚歡，不久後便以「親愛的」親密互稱，女網友自稱家中曾遭遇2次火災，但她都努力過活，喚起老翁的憐香惜玉之心。

幾日後，女網友突然表示媽媽檢查發現癌症亟需開刀，需支付30萬元的龐大醫療費用，她正在籌錢，老翁獲知表示「身上僅有4萬元」，本想向之前公司老闆借，但女網友要求去銀行貸款，老翁表示「貸款還要等些時日太慢了」，再過幾日，女網友即表示錢已籌到，但還差4萬元，老翁一聽，便前往銀行準備將僅存4萬元，全數匯給女網友。

警方告知老翁這是常見的詐騙老梗，要老翁「相信我們，錢才保得住」，老翁才驚覺自己遭詐騙，停止匯款。清水警分局長鄭鴻文表示，春節將近，民眾會準備紅包，詐騙集團也會趁著民眾荷包滿滿時，不斷行騙，尤其網路交友容易被愛情沖昏頭，而陷入網戀詐騙陷阱，提醒民眾網路交友即便對方表現得非常親切或主動，在提出借款請求時，不管理由多麼合理，都應保持警覺。

