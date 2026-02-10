8旬阿伯穿破布鞋收驚 她揭「真實身分」：整排透天厝都他的

別小看阿伯！知名作家黃大米分享，她和媽媽最近找1位80多歲阿伯收驚，雖然阿伯穿著破布鞋，年屆退休所以每天工作不到3小時，言談間得知，阿伯可是擁有巷內整排透天厝的隱形富豪，讓她驚訝不已。

作家黃大米分享1位8旬收驚阿伯其實是「隱形富豪」，入行多年早已是整條巷子的大地主。（示意圖／非當事人／取自pixabay）

黃大米在臉書分享這段奇聞軼事，媽媽從她小時候就帶她找這位阿伯收驚，但因阿伯年過8旬，近年已是半退休狀態，每天只替人收驚不到3小時。輪到她們的時候，黃母和阿伯攀談，從阿伯孫子在中鋼工作聊到感情生活，阿伯流利切換天語、國語、台語「3聲道」。黃大米也說，自己當下想著，「媽媽，我們是來收驚的，讓阿伯好好念著天語，才能收得好，我們不是來聊天」。

然而接下來的話題發展出乎意料，原來眼前這位阿伯，從年輕時替人收驚收到老，甚至能夠買下巷子裡整排的透天厝，卻還是穿著破損布鞋，阿伯可說是身價上億的「隱形富豪」。黃大米感嘆，「我看著破布鞋，內心想著，這才是真正有錢人的穿搭」。

貼文傳開後，不少網友驚訝留言，「本來是收驚，一聽到整排透天厝，我….又中驚了」、「靠『收驚』能買整排的透天厝？真是神助」、「人不可貌相，海水不可斗量，原來是當地的大地主」、「我比較想知道對面新大樓阿貝買了幾戶」、「被億元阿伯收驚，福氣更滿」。

