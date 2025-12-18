8旬阿媽胃癌開刀 2次手術恢復健康

台中一位83歲阿媽，中風失語加上輕微肢體癱瘓，七月被診斷出早期胃腺癌，家屬對是否進行大手術猶豫不決，台中慈濟醫院副院長「余政展」，跟家屬充分溝通並進行全面評估，八月手術，術後卻遭遇極為罕見的「縫合釘勾住腸道導致機械性腸阻塞」併發症，余副院長憑藉經驗，果斷進行二次腹腔鏡手術，阿媽恢復健康，現在阿媽體力很好，天天在家裡掃地，拖地，忙得不得了。

83歲的春美阿媽，一早起來就很忙，因為有潔癖的她，家裡地板可是容不下一根頭髮。她拿著紙拖把，從客廳地板開始，椅子底下也不放過，木頭板凳也要拿起來。她速度很快，一下子地板就清潔溜溜。

女兒 陳映君：「每天其實早上起來，我在準備早餐的時候，她就自己就先去拿掃把，然後就眼鏡戴起來，就開始找地上有哪些要掃的，然後她就開始掃客廳 掃，然後廚房掃 。」

真的看不出來，阿媽8月中旬才開過大刀。其實她2024年2月中風，失去語言功能，今年八月確診胃癌初期，開刀前家人心情忐忑不安。

女兒 陳映君：「余醫師也給我們很大的信心，在開刀前余醫師有安排一些檢查，他們(護理師)的反應，都讓我覺得滿特別的，就是(問說)你們是余醫師開的，主刀嗎 我說對，你們很有福報喔 很讚喔，余醫師你們可以放心。」

但過程有些波折，胃癌手術後一個禮拜，副院長發現不對勁，果斷再進手術房，結果阿媽是遇上了極為罕見的縫合釘勾住腸道，導致機械性的腸阻塞。

台中慈濟醫院副院長 余政展：「她的狀況，已經完全脫離我們一般開完刀後的，一個正常的軌跡，第一個就是吐 沒辦法吃東西，第二個就是肚子痛 肚子脹，如果說久了之後，甚至有可能會腸穿孔 。」

幸好發現得早，手術後阿媽恢復得很好。

病患 陳林春美：「吃很多 精神有好一點嗎，精神很好 很好。」

阿媽高齡加上中風，還有心律不整的問題，但因為胃癌是早期，余副院長評估手術的效果會很好，阿媽很用勇敢，家人很配合，也讓治療過程很順利，阿媽能夠開心過每一天。

