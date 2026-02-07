8旬阿嬤每天窩麥當勞16小時「做一事」 全網感動：找到前進的力量

網友透露一名80多歲阿嬤每天在麥當勞苦讀英文，有問題就會主動找旁人提問。（示意圖，photoAC）

誰說麥當勞只能吃薯條？一位80多歲的阿嬤每天在店內埋首苦讀16小時，桌上擺放整齊的英文筆記與電子辭典與英文單字搏鬥。這則勵志故事超過6萬個讚，更釣出阿嬤的孫女現身，證實長輩確實非常熱愛學習。

為何在麥當勞苦讀不選圖書館？

一名網友在Threads發文表示，她在麥當勞店內角落觀察到一名80多歲阿嬤苦讀英文，與阿嬤深聊後發現對方的學習之路非常拚命，每天早上9時報到，直到凌晨1時才捨得離開，回家還會繼續複習。她透露自己除了運動和彈琴，最愛的就是鑽研英文。之所以選擇麥當勞而非圖書館，是因為阿嬤怕在圖書館發問會吵到人，在麥當勞反而能隨機抓路人當「小老師」，沒想到年輕人都超熱情協助，讓她感受到社會的善意與學習的快樂。

孫女誇讚奶奶純真愛學

發文網友認為一般人常說年紀大了、沒時間了，但阿嬤用行動證明，年齡從來不是界線。她離開座位的背影，讓發文網友深受感動，也領悟「所謂活到老學到老， 不是對未來的焦慮，而是對生活的選擇」。面對外界的讚嘆，阿嬤的孫女也現身力挺，誇獎奶奶是家族的驕傲，以前陪孫女上課也會跟著報名上課，始終保持著那顆純真愛學的心，真的是活到老學到老的最佳代言人，孫女並感謝那些曾幫阿嬤解惑的朋友們。

阿嬤正能量感動全網

留言區整個被正能量洗版，網友大喊阿嬤太帥了，看到眼眶泛淚，有人直呼被阿嬤灌滿了勇氣，「謝謝分享這個故事，我因此有力量了」。不少人也分享在捷運上也遇過愛看書的優質長輩，比起滿街的手機控，這些專注在書本上的靈魂真的特別有魅力。

