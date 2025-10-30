8旬阿嬤險被騙開戶匯錢邱重興與邱國庭成功攔阻

民生路派出所副所長邱重興與警員邱國庭到場勸止，成功攔阻詐騙，保住阿嬤積蓄。（記者方一成攝）

▲民生路派出所副所長邱重興與警員邱國庭到場勸止，成功攔阻詐騙，保住阿嬤積蓄。（記者方一成攝）

彰化市一名八十四歲洪姓阿嬤誤信網路上自稱「○爸」的LINE好友，指示其開立銀行帳戶並預繳新臺幣二萬七千元以「扣繳跨國網購健康商品」，幸經某家銀行彰化分行行員察覺有異，立即通報警方到場勸止，成功攔阻詐騙，保住阿嬤積蓄。

彰化分局今（三十）日表示，民生路派出所副所長邱重興與警員邱國庭於二十七日上午獲報趕抵現場，發現洪姓阿嬤欲為「愛○○」網路傳銷商品辦理信用卡扣繳。警方查看對話紀錄後發現，對方未提供任何公司資料與個資，疑似為假冒名義之詐騙帳號。

廣告 廣告

經警員邱國庭方查證，「愛○○」傳銷商品曾多次違反食安法及多層次傳銷管理法遭檢舉，且商品來源不明、標示不實。阿嬤在警方耐心勸說後恍然大悟，感謝副所長邱重興與警員邱國庭與行員協助，直呼：差點被○爸騙光光！

彰化警分局呼籲，詐騙集團經常利用「假網購」、「假投資」、「假交友」等話術誘騙民眾開戶或匯款，如遇可疑指示，務必撥打165反詐騙專線或向警方諮詢，以守護血汗錢安全。