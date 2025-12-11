8旬駕駛稱「暈眩」衝撞機車 害騎士驚悚夾困

新北五股高齡82歲的駕駛，供稱疑似血糖低，突然暈眩，下橋後衝往機車待轉區。（圖／翻攝網路／東森新聞）





新北五股高齡82歲的駕駛，供稱疑似血糖低突然暈眩，下橋後衝往機車待轉區，當場撞上一對雙載老夫妻，把騎士撞到夾在汽車跟貨車中間，目擊民眾急忙救援，消防人員到場緊急將受傷的雙載夫妻送醫。

目擊民眾：「有打了，有打電話了，(我的腳啊)。」現場民眾試圖把轎車推開，協助夫妻檔脫困，但怎麼推轎車都沒有移動。

目擊民眾：「你的倒車怎麼打檔，你來打啦，沒人會。」這起車禍發生在7號下午兩點多，新北五股區成泰路三段和洲后路口，警消獲報後立刻到場，被撞的夫妻檔分別70歲和66歲，兩人手腳都有擦挫傷，被緊急送醫，而肇事的82歲高齡駕駛供稱當時開車開到暈眩，眼前一陣昏花，可能因為血糖太低，休息一下就好，不需就醫。

蘆洲分局交通組警務員林右旻：「自小客車不明原因，擦撞機車造成機車騎士及乘客受傷，員警立即通知救護人員到場協處，並通知拖吊車到場排除車禍。」

員警除了在現場指揮交通，也通知拖吊車到場排除，詳細肇事原因有待後續釐清。

