8月大男嬰癲癇發作沒呼吸 父抱兒衝消防隊求救

中午12點多台中一名父親抱著八個月大男嬰衝進消防分隊裡求救，男嬰疑似在家中癲癇發作，已經沒有呼吸心跳，經救護人員搶救送往醫院仍然宣告不治，男嬰雖然沒有外傷，但警方仍然啟動調查，要釐清男嬰的死因。

警方鑑識人員來到住家門前調查，屋內一名八個月大的男嬰中午突然出現緊急狀況，家人衝去找消防隊求救。

附近鄰居：「看到他爸爸帶他過去救護車，我想說怎麼這樣，他爸爸蹲在那邊，蹲在那手抱著頭，一定是有什麼問題。」

事發在中午12點多台中市北屯區文昌消防分隊，先是一名阿嬤跑來報案，後來男子抱著男嬰直接跑來，當時男嬰已經沒有呼吸心跳，緊急送往中國附醫搶救，仍然宣告不治。

文昌消防分隊隊員朱建發：「阿嬤先跑來我們分隊報案，說她的孫子就是有點狀況，來到救護車上的時候，就看到爸爸抱著小孩，經過我們評估就是明顯的沒有呼吸心跳。」

據鄰居透露，男嬰被抱出來時疑似癲癇發作完，整個人失去意識，阿嬤跟父親都相當著急，儘管已經火速送醫，但仍然沒能救回。

附近鄰居：「小孩長很大很健康的，怎麼會突然，我看他們說是癲癇我就不了解，可是他們對小孩很好。」

男嬰到院後，初步檢傷身上沒有明顯的外傷，但因為嬰兒OHCA案件，依規定要通知警方，啟動犯罪調查，是否有特殊狀況，案件交由轄區第五分局，將要釐清男嬰家庭狀況及確切死因。