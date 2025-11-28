8月才交付台灣 美攻擊無人機Altius試飛摔兩架
（中央社紐約27日綜合外電報導）美國國防新創Anduril今年8月將一批Altius攻擊無人機交付台灣，但路透社報導指出，Altius在美國空軍兩度高空測試失敗，引發外界質疑其宣稱的實戰能力。
路透社報導，本月初，一架美國軍機飛越佛羅里達州埃格林空軍基地（Eglin Air Force Base），投放國防科技巨擘Anduril製造的無人機，目的是測試其能否順利飛行並進行偵察。
根據首次披露的空軍測試摘要，Altius無人機在測試中俯衝2438公尺墜落地面。摘要指出，不久之後，第2架Altius無人機在另一場測試中也旋轉著墜地。
隨著無人機改變烏克蘭的作戰模式，以及美國總統川普推動五角大廈採用尖端技術對抗中國，Anduril已成為矽谷最受歡迎的國防投資寵兒。Anduril受益於軍事技術投資熱潮，自2022年底以來估值成長2倍多，達到305億美元（約新台幣9570億元）。
Anduril宣稱可用於偵察和運載彈藥的Altius無人機具備實戰能力，並表示自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，已運送數百架至烏克蘭。Anduril表示，Altius可從海陸空發射，並視機型而定，具備遠程打擊能力或提供長時間的飛行時數。
33歲的Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey）3月曾表示，Altius無人機已「摧毀價值數億美元的俄羅斯目標」。今年8月，他前往台灣，交付首批台灣訂購的Altius-600M攻擊型無人機。
但根據10多位受訪者，包括前Anduril員工、軍方官員以及在烏克蘭戰場從事無人機工作的相關人士表示，本月兩架Altius無人機在空軍測試中出現未曾公開的失敗，以及Anduril Ghost無人機在烏克蘭等地遭遇的挫折，都凸顯出這家美國公司宣稱的作戰準備與其部分無人機在測試與實戰中的表現存在落差。
包括Anduril在內的西方無人機製造商，到目前為止對烏克蘭戰場的影響仍有限。烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）2024年11月在Telegram表示，當年部署到前線的100萬架無人機中，有96%是烏克蘭製造的。
Anduril發言人普賴爾（Shannon Prior）表示，路透社記錄的這些事件只是數百次測試中的「獨立個案」。
她說：「我們不斷地驗證我們所有系統的新能力，將它們推到極限，好讓我們從中學習、反覆修正並改進我們的系統。測試失敗是這個過程中自然且有意為之的環節。」
普賴爾還說，Altius先前已在測試、示範與部署中飛行「超過2000小時」，但未透露這些測試的具體結果。
路透社無法確定Altius試飛有多少次以失敗告終。（編譯：陳昱婷）1141128
