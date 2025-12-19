8月才動大型手術！楊丞琳拍片曝「最新病況」：繼續跳下去

楊丞琳巡演落幕痛哭。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）





楊丞琳8月時曾透露自己「完成了一場不小的手術」目正在休養中，要粉絲們不要擔心，母親和先生李榮浩都在身旁陪伴與照顧；近日她在社群分享近況片段，透露12月終於恢復運動，開始排練出道25週年巡迴演唱會《房間裡的大象》的演出內容。

楊丞琳在影片中積極復工，與團隊一起排練演唱會舞蹈，時而與愛犬療癒自拍：「手術後醫生叮囑我從12月開始才能運動，所以所有的排練通通擠在這個月份，連續幾天下來真的滿累的，幸好有狗狗的出現療癒了大家，讓我們能量滿滿地繼續跳下去。」

楊丞琳將於12月21日在台北舉行「好久不見 • 有且僅有的你們」粉絲見面會，31日在首站南昌啟動《房間裡的大象》演唱會巡演，陸續前往北京、上海、廣州、新加坡、香港、澳門、台北等地；她自我鼓勵喊道：「距離演唱會還有倒數半個月，加油！加油！RaiNie Picks我的小片刻，下次見啦。」





