8月才開幕！ 占地2萬坪「北台灣最大夜市」宣布提前收攤

中壢仁海宮夜市佔地達2萬坪。（圖／翻攝自臉書／中壢仁海宮 - 中壢媽 Renhai Temple）

桃園中壢仁海宮建廟200週年，自今年8月2日起，每週五、六、日均會舉辦建醮活動，吸引大批攤商進駐，因佔地達2萬坪，曾被稱為「北台灣最大夜市」。然而，原本預計營運至12月底，近日卻傳出提早在本週末（7日）正式結束營業，而廟方後續也證實了該消息。

臉書粉專「桃園吃喝玩樂在這裡」11月29日曾發文指出，中壢仁海宮夜市即將落幕，原本預計營業至12月底，但因未能通過政府稽查與審核，將提早結束營業。

中壢仁海宮昨（2）日也在社群平台證實，配合五朝福醮期間的活動安排，12月7日（星期日）為中壢仁海宮廟會市集最後營業日，遊樂設施仍將持續照常營業。

相關消息曝光後，不少網友表示，「攤攤排排站，圍繞著一些觀光者、在地人真的很熱鬧，算是中壢區難得的體驗活動」、「已經看到遊樂設施都在拆了」、「都是石頭路，去過一次不會想去」、「趕快結束也好，交通癱瘓！去過幾次之後就覺得還好」、「假日經過塞爆，路面又不平、動線又亂」、「太影響附近的交通了，連只是去家樂福都窒礙難行，反正攤位食物跟一般夜市沒兩樣，連衛生都是夜市等級的骯髒」。

據傳，仁海宮夜市之所以提早歇業，有業者稱是因為部分攤販出現違規行為，如器具未包覆、未遵守營運規範等等，讓其他業者無奈感嘆「害群之馬」。

