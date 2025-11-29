8月爆欠債吃藥失聯！金曲歌王又傳失蹤 友人急發文：看到他馬上報警

娛樂中心／綜合報導

32歲歌手謝震廷曾獲得第27屆金曲獎最佳新人獎，今年8月音樂人范揚景發文指稱他失聯，近年謝震廷也疑似爆出演唱會債務的問題，當時消失一天後發文報平安透露是因為身體狀況吃藥才沒第一時間回覆消息。如今28日范楊景再度發文寫下「緊急通報・全體圈內請留意+樂器出清」，並表示謝震廷長期失聯、拒不回應、逾期未履行應盡之責後，已造成他們實質損害，希望大家看到他立刻報警留住人。

范揚景再度發文尋找謝震廷。（圖／翻攝自Threads）

范揚景再度發文尋找謝震廷，指出因對方長期失聯封鎖他後，才不得已這樣做，「請看到他的朋友、前輩、老師、廠商、藝人、樂手、練團室、路人、素人，甚至是『東家、合作對象』，請立即聯繫我方。看到人請馬上報警留住人，協警在場避免其再度離席，我方會即時趕到現場，『當面把他該負責的部分處理完』。」

而《超級星光大道》出身31歲的創作才子謝震廷曾獲獎無數，更曾憑藉《查理 Progress Reports》奪得金曲新人獎，但他近年爭議不斷，先是去年初鬧出與前女友發生感情糾紛，意圖刺殺對方，險釀成情殺事件鬧得沸沸揚揚，之後他就鮮少公開露面。如今又再度傳出失聯，狀況令人憂心。

