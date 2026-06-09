8月11日宣判！中配徐春鶯被求刑21年6月 法官裁定200萬交保

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者楊忠翰／新北報導

中配徐春鶯被具體求刑21年6月。（圖／資料照）

中配徐春鶯曾列民眾黨不分區立委，卻與中華兩岸婚姻協調促進會長鍾錦明過從甚密，長期回報國內政情給中共官員，並在2022年台北市長及2024年總統選舉期間，分別替民眾黨立委黃珊珊、前民眾黨主席柯文哲站台造勢，檢方依反滲透法、銀行法、加重詐欺及偽造文書等罪，對徐春鶯具體求刑21年6月，併科2300萬元罰金，法官諭知8月11日宣判，並裁定徐春鶯200萬元交保，限制住居、出海，同時實施科技監控。

廣告 廣告

檢方認為，徐春鶯、鍾錦明長年在台生活，充分享受我國民主法治制度賦予的權利保障，卻淪為境外敵對勢力利用工具，透過干預我國選舉制度，換取滲透來源的資源挹注，牟取個人在兩岸間的地位，不宜輕縱。

檢方指出，中共民政部海峽兩岸婚姻家庭服務中心主任楊文濤，提供2人及其協會成員落地招待參訪、快篩試劑及申請急難救助金等資源，民革上海市委祖統會副主任孫憲亦提供落地參訪、統戰部企業實習等資源，協助2人維持中配群體間的地位，有利於2人完成交辦任務，藉以達成介入我國選舉之目的。

檢方強調，徐春鶯的不分區立委提名資格爆發國籍爭議後，竟透過楊文濤、孫憲等人運作，迅速註銷中國戶籍證明，倘若日後有人如法炮製，恐使主管機關疲於奔命，亦造成民眾對於政黨候選人背景產生資訊落差，恐讓我國民主選舉制度的公信力蕩然無存。

徐春鶯依照滲透來源指示，介入2022年台北市長選舉，檢方求處4年8月徒刑，併科罰金500萬元；至於2024總統大選部分，檢方則求處4年10月徒刑，併科罰金800萬元。

另外，徐春鶯涉地下匯兌逾2千萬元，明顯涉違反銀行法，檢方求處4年徒刑，併科罰金1000萬元；除此之外，徐春鶯還夥同女兒卜啓正、集智顧問負責人羅穎，一同向銀行詐貸2697萬元，徐春鶯被求處4年徒刑、卜啓正2年6月徒刑，羅穎則是2年10月徒刑；徐春鶯、羅穎協助孫憲以商務之名來台，分別求處4年、2年徒刑。

今天合議庭裁定徐春鶯200萬元交保，限制住居、出境出海，並實施科技監控，未經許可不得離開台北及新北市，每日上午10時、晚間9時必須以手機回報。

更多三立新聞網報導

頭髮捲入輸送帶！36歲男命喪大度路砂石場 北投警封鎖現場採證

噁問罩杯多大！蘆洲男跟騷2女被飭回 第3女受害警急請拘票

詐欺7罪已入監！林姿妙愛將詐6500萬 貪污10罪再被判73年定讞

兩種可能原因！新竹氣爆4秒逾10道火光 警消：非瓦斯桶連續爆

