8架日軍機連夜飛往北約! 「大西洋之鷹」任務 日本戰機首度跨洲部署

日本空中自衛隊近期啟動的「大西洋之鷹」任務，以其跨洲部署的突破性與戰略協作的深層意涵，成為全球安全領域的焦點事件。 圖：翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 日本空中自衛隊近期啟動名為「大西洋之鷹」（ Atlantic Eagle ）的跨洲部署任務，派遣 8 架軍機與約 180 名人員前往美國、加拿大及歐洲進行演訓。這是日本戰機首次登陸加拿大與歐洲大陸，顯示日本防衛觸角已從印太延伸至歐洲—大西洋區域，成為強化與北約合作的重要一步。

騰訊網帳號「時事快訊」指出，根據日本防衛省資料，此次任務由 4 架 F- 15 戰鬥機、 2 架加油機與 2 架空中加油運輸機組成，形成兼具作戰與後勤支援的完整配置。參與人員分別來自千歲、小牧、入間及美保四大基地，負責不同任務分工。此舉被視為日本空中自衛隊檢驗遠距投送與跨單位協同作戰能力的重要演練，也為未來多國聯合訓練與應急行動奠定基礎。

日本自衛隊戰機。 圖 : 翻攝自儒雅隨和老泰勒

日本空自指出，此次行動以「歐洲—大西洋與印太安全不可分割」為核心理念，反映日本在戰略思維上的轉變。日本今年初已在北約設立外交使團，而這次任務被視為該政治布局的軍事實踐，象徵雙方關係從對話合作邁向實質行動。對北約而言，日本的參與有助強化跨區域安全網絡，並擴大在印太的影響力。

根據任務計畫，日方軍機已抵達美國阿拉斯加埃爾森空軍基地，後續將轉場至加拿大古斯灣、英國康寧斯比及德國拉格空軍基地。整體航線除考量燃油與休整需求外，也涵蓋北約在北美及歐洲的戰略支點，以便融入其訓練與情報共享體系。任務期間，北約正因俄白軍演及中國在北極活動而加強防務協調，使此次行動更具戰略觀察價值。

此次任務被視為日本防衛政策轉型的重要實踐，顯示其在全球安全議題中的參與程度持續提升。未來，日本如何在推進多邊軍事合作與維持區域穩定之間取得平衡，並明確自身在全球安全架構中的定位，將持續受到國際關注。

