8架次中共軍機越中線赴西太平洋「遠海長航」 國軍嚴密掌握

中國遼寧號航空母艦目前在西太平洋海域航訓，國防部今（10）日表示，自上午8時12分起，國君陸續偵獲中共殲-16、轟-6K等各型主、輔戰機及無人機計8架次出海活動，逾越中線及其延伸線，進入我西南及東南空域，赴西太平洋從事「遠海長航」訓練。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。





國防部晚間發布新聞稿指出，自今天上午8時12分起，陸續偵獲中共殲-16、轟-6K等各型主、輔戰機及無人機計8架次出海活動，逾越中線及其延伸線，進入台灣西南及東南空域，赴西太平洋從事「遠海長航」訓練。



國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。



國防部情報參謀次長室情研中心管制長羅正宇上校指出，共軍在東海、台海、南海以及西太平洋的演訓活動和數量規模，國防部均有掌握，也會依照敵情變化評估可能行動。





