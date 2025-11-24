8架次共機擾台 6架次逾越台海中線
〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今(24日)表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲共機8架次，其中6架次逾越台海中線進入西南、東部空域。國防部今日發布台海周邊海空域動態指出，一共偵獲8架次中共軍機、5艘次中共軍艦、1艘次中共公務船，持續在台海周邊活動。國軍資料顯示，4架次共軍主戰機侵擾我西部空域，其中2架次逾越中線；2架次共軍無人機進入我西南空域；2架次共軍無人機進入我東部空域。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
更多自由時報報導
賴總統點將》會救火、老資格的憲兵硬漢 張博彥升少將接馬防部主任
8共機、6共艦擾台 國防部：3架次逾越台灣海峽中線
賴總統點將》曾獲頒金門榮譽縣民 新科東指部指揮官胡雅中守過烈嶼
在烏克蘭表現突出的光纖無人機夠好用 美國FBI也想買
其他人也在看
解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。民視 ・ 22 小時前
台美軍演跨出一大步！ 陸戰隊「營級」首與美軍實兵對抗｜#鏡新聞
台美軍事演習，跨出一大步！鏡報報導，國造的玉山軍艦10月載著陸戰隊，執行「陸吼專案」，到關島進行1個月的移地訓練，也是我國陸戰隊首度以營級作戰單位，跟美軍實兵對抗。專家指出，這不僅能夠強化陸戰隊的實戰經驗，也象徵台美互信，能在印太區域發揮聯防效果，嚇阻共軍。鏡新聞 ・ 1 天前
不要28條計畫！烏克蘭及其歐洲盟友「反提案」 要求美國提供類北約保障
[Newtalk新聞] 針對美國提出的偏向莫斯科之「28點計畫」，烏克蘭及其歐洲盟友將於今（23）日提交「反提案」（Counter—Proposal）給美國，要求美方提供類似北約第五條共同防禦條款的安全保障，並要求將凍結的俄羅斯資產用於烏克蘭的重建和補償。他們將堅持，只有在當前接觸線沿線的戰爭停止後，才能與俄羅斯就領土交換進行談判。 《彭博社》稍早報導，烏克蘭及其歐洲盟友拒絕割讓烏東未被佔領領土給俄羅斯的要求。 除非莫斯科同意賠償其造成的損失，否則俄羅斯資產將繼續被凍結。如果俄羅斯遵守協議，其他制裁將分階段解除，俄羅斯也將逐步重返全球經濟。 根據美國提出的條款，烏克蘭必須從俄羅斯未能完全佔領的頓巴斯東部地區部分撤軍。該地區將成為國際社會公認的俄羅斯中立非軍事緩衝區。莫斯科也將獲得對克里米亞、盧甘斯克和頓內茨克的實際承認。包括赫爾松和扎波羅熱在內的大部分前線地區將實際上被凍結。 美國提出的方案是在俄羅斯參與下起草的，該方案也將烏克蘭武裝部隊的規模限制在 60 萬人。 歐洲各國領袖，以及 G7 成員國加拿大和日本，昨（22）日於南非舉行的二十國（G20）集團峰會期間發表的一份聲明中，駁斥了新頭殼 ・ 13 小時前
中日緊張升溫！中國今起再封鎖黃海海域兩週實施軍事任務
[Newtalk新聞] 中日關係因「台灣有事」議題持續升溫之際，中國再度在黃海沿岸大規模軍事動作！大連海事局22日發布航行警告，宣布自今（23）日下午4時起至12月7日下午4時止，於渤海海峽及黃海北部部分水域執行軍事任務，期間禁止船舶駛入，中國近期在黃海頻繁進行實彈射擊，被解讀為對日本、美國及周邊海域局勢變化的訊號。 根據中國海事局公告，此次軍演範圍介於「38-51.7N 121-38.2E、38-34.2N 121-38.2E、38-33.9N 121-07.9E、38-48.2N 121-14.1E」等連線區域，位於遼寧大連市以南、渤海與黃海交界近海，屬中國北方重要軍港及戰略航道，公告並明確指示「禁止駛入」，顯示演訓性質具排他性。 值得注意的是，這並非單一演訓，中國自11月中旬以來連續在黃海多處海域實施軍事演習，包含11月17日至19日期間在黃海中部連續3天、每日24小時進行實彈射擊；11月18日至25日亦在黃海南部連續8天進行實彈射擊，頻率之高、範圍之廣，皆引起國際安全分析關注。 近期中日因國防及涉台議題屢生摩擦，日本首相重申「台灣有事即日本有事」，引發中國強烈反彈，雙方在外交層新頭殼 ・ 1 天前
美中在夏威夷舉行海上安全會談 中國不忘警告美方別有挑釁舉動
路透社22日報導，美中軍方在本週於夏威夷舉行海上安全會談，這也是兩國在一連串貿易緊張後，逐步恢復軍事溝通的重要一步。據中國海軍22日公布消息，形容這場會議「坦誠且具建設性」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民曬圖怒轟：國恥
陳為民於臉書粉絲專頁張貼一張台灣測速照相點位分布圖，批評道：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……」。他進一步指出，針對交通執法相...CTWANT ・ 3 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 19 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 小時前
芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義
CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣...CTWANT ・ 3 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
子瑜媽「搬來整個夜市」！TWICE指定…這些小吃全上桌
搬來整個夜市！韓國女團TWICE睽違10年，昨（22）、今兩天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，她笑著對台下大喊：「我終於帶我的成員們一起來高雄了」，當然也不能錯過在地小吃，子瑜私下指定媽媽要買大腸包小腸、大腸麵線、鳳梨酥等給姐姐們吃，大獲好評。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成EBC東森新聞 ・ 1 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 19 小時前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 45 分鐘前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 17 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前