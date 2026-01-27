8校齊聚高雄「舞弓弄弦」 共譜弦樂高峰會

由高雄市立明華國中弦樂團主辦的「二○二六舞弓弄弦-第八屆弦樂高峰會」昨（廿七）日下午於高雄市文化中心至德堂隆重登場，匯聚來自臺北與高雄共八所國中與高中優秀弦樂團隊，為南臺灣樂迷獻上一場兼具青春能量與專業水準的高峰音樂盛會。（見圖）

本屆「弦樂高峰會」集結擁有深厚音樂底蘊的校園弦樂菁英團隊，包括地主隊高雄市立明華國中，以及臺北市立明湖國中、南門國中、金華國中、大安國中、中正國中、天母國中與私立東山中學弦樂團，多校跨縣市齊聚一堂，展現臺灣校園弦樂教育的多元樣貌與豐碩成果，現場氣氛熱烈、座無虛席。

廣告 廣告

明華國中校長鄭志昇表示，透過這場跨縣市的音樂交流盛會，學生不僅能進行團際間的深度互動與技藝切磋，更在觀摩與合作中拓展視野；「這不只是一場演出，更是一堂珍貴的音樂教育課」，站上至德堂的舞台，學生們跳脫比賽與評分的壓力，專注享受合奏的純粹樂趣，激盪出嶄新的學習火花。

「弦樂高峰會」源自「讓音樂學子在比賽之外，也能擁有專屬展演舞台」的溫暖初衷，參與這次演出的八所學校皆為全國學生音樂比賽中的常勝軍，長年穩定榮獲「優等」及「特優」佳績；學生們演奏技巧純熟、舞台經驗豐富，於合奏中展現層次分明的音樂表現與細膩動人的情感詮釋，讓現場聽眾沉浸其中、如痴如醉。

明華國中親師生們期盼透過弦樂高峰會持續搭建交流平台，讓更多年輕音樂學子在舞台上彼此激盪、共同成長，也讓社會大眾看見臺灣弦樂教育長期深耕所累積的藝術能量。