8檔女星斜槓轉型！從戲劇走到幕後 陳美鳳喊：為她們驕傲

民視節目《美鳳有約》邀請三位女星胡嘉愛、徐千京與王瑋瑜，一同暢談斜槓人生。從製作節目、演出戲劇，到親子共創繪本，真誠與才華展現民視女性的多元力量。

胡嘉愛從民視《黃金歲月》、《愛的榮耀》等戲劇走到幕後，首度挑戰節目製作人，籌備的新網路節目《療聊》，取名靈感來自療癒的聊天，希望用輕鬆對談陪伴觀眾紓壓。胡嘉愛笑說：「這次幾乎從零開始，從腳本、邀請到後製都親力親為，雖然辛苦但非常值得。」希望節目能成為大家的心靈休息站。

節目《快樂故事屋》的主持人王瑋瑜，提到自己與女兒共同創作繪本，將多年來的「睡前故事」真實改編成文字與圖像，分享親子共創的甜蜜過程。王瑋瑜說：「這是送給女兒的一份禮物，也希望能讓更多家庭透過閱讀重新連結彼此。」

至於徐千京則分享與陳美鳳之間的溫暖互動，「美鳳姐不只是主持人，更像一位溫柔的前輩，會在鏡頭前後給我鼓勵，甚至細心提醒妝容和表情的小細節。」她笑說，拍戲時因為太投入、流汗太多，還一度被誤認「在用假汗道具」，但那正是她對角色的敬業態度。對此，陳美鳳也給予三位極大肯定與鼓勵，「看到大家都不斷挑戰、學習新事物，我真的很感動，也為他們感到驕傲。」





