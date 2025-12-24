8檔高股息12月逆轉翻揚、勝台股大盤！ 00919漲幅居冠

12 月以來，台股先跌後漲高檔震盪劇烈，統計至周二（23 日）大盤上漲 2.48%，反而是今年來一直備感壓力的高股息ETF逆轉翻揚，觀察同期間共有 8 檔台股高息ETF漲幅勝大盤。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 12 月以來，台股先跌後漲高檔震盪劇烈，統計至周二（23 日）大盤上漲 2.48%，反而是今年來一直備感壓力的高股息ETF逆轉翻揚，觀察同期間共有 8 檔台股高息ETF漲幅勝大盤。其中，群益台灣精選高息ETF（00919） 上漲 7.21% 居冠表現最出色。

另外，國泰股利精選30（00701）、 凱基優選高股息30（00915）也有 6% 漲幅以上表現。市場法人表示，雖高股息ETF今年來績效表現備感壓力，不過在大盤震盪之際，仍彰顯出穩健高息的特性，特別是近期金融股漲勢凌厲，高股息的成分股中持有金融類股居多，後市表現仍可期。

廣告 廣告

群益投信台股ETF研究團隊表示，投資高股息最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。整體而言，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，也適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，今年來 AI 科技股領漲大盤，但隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是可考量的標的。2026 年受惠於壽險接軌 IFRS 17，預估獲利將顯著。加上市場預期聯準會（Fed）降息趨勢不變，預期金融股可受惠降息循環中投資收益回升，及降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍委赴廈門遭疑「領旨」 閩南狼嗆：在中國沒有什麼「純聊天」

民進黨選對會拍板徵召陳素月選彰化縣長！童子瑋戰基隆市長再等等