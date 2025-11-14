8次來台偷竊！港籍廚師專挑蘋果耳機下手 粗估得手10萬餘元

吳姓港籍男子8次來台偷竊蘋果耳機被逮。（圖／翻攝畫面）

北市101大樓與信義區A13蘋果專賣店近來連續發生Airpods遭竊案件，讓店家不堪其擾，怒報警處理。警方獲報後，循線調閱監視器畫面，鎖定一名38歲的吳姓港籍男子涉嫌重大，7日持拘票於桃園機場將人逮捕到案。

據了解，吳姓男子於香港擔任廚師，卻頻繁搭機入台，其自11月起8次進出台灣，鎖定台北101大樓與A13蘋果專賣店下手，趁著店員不注意時，假裝在商品櫃旁將手機，以外套掩飾，下手行竊，再將得手的耳機攜回香港變賣，原價7000多元的耳機開價5000元變賣銷贓，粗估不法所得上看10萬餘元。

廣告 廣告

警方日前鎖定吳男身份後，掌握其準備欲返回香港，7日持拘票於桃園機場將人逮捕到案，同時查扣贓物藍芽耳機4副、觸控筆2枝等證物，全案依竊盜罪移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。

北市刑事大呼籲，竊賊切勿心存僥倖，以身試法；建議商家應做好相關安全裝置及裝設監視器等，若有發現可疑人士或遭竊情事，應立即撥打「 110 」報警，以維護財產安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

Energy坤達、書偉遭起訴 相信音樂8字回應

親自顧50年！8旬母悶死癱瘓兒 醫：長照悲歌在於「照顧者看不見未來」

80歲老婦「1萬紅包塞嘴」悶死癱瘓兒 律師嘆最後的道別：是愛也是絕望