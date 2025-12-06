8次提及台灣 川普2.0國安戰略：高度關注理所當然

路透社5日報導，根據白宮新公布的「國家安全戰略」(National Security Strategy)，美國總統川普(Donald Trump)旨在透過強化美國及其盟友的軍力，來防止與中國在台灣及南海議題上發生衝突。

國安戰略重視台灣議題

川普政府5日發布官方的國安戰略文件，闡述美國對世界最敏感的外交議題之一、台灣議題的策略。時機正值北京擴大對民主台灣和日本施壓之際。北京本週在東亞海域部署艦艇，是至今規模最大的海上武力展示。

這份文件指出，「要阻止關於台灣的衝突，理想狀況是藉由保持軍事優勢，這是當務之急」。這是自從川普1月重返白宮以來的首份這類文件。

中國視台灣為領土的一部分，而且從未放棄使用武力來將台灣納入控制。此外，中國也有廣泛的地區聲索，包括對幾乎整個南海和鄰近的許多國家存在爭議。

美國和台灣沒有正式外交關係，但華盛頓是台灣最重要的國際支持者，而且依法要提供台灣自衛能力。台灣議題多年來一直是美中關係的刺激性問題。

這份文件對台灣的措辭用語要比川普1.0的國家安全戰略更為強硬。在2017年的文件中，只在一句話中提及台灣3次，呼應了長期以來的外交用詞。

然而，這份更新的戰略文件中，在3個段落提到台灣8次，並結論說「由於台灣在貿易繁榮海域的戰略位置、以及對半導體製造的主導地位，對台灣的高度關注是理所當然」。

新公布的文件指出，「我們將打造一支有能力在從日本到東南亞島鏈的任何地方阻止侵略的軍事力量」，「但美軍不能、也不應該獨自承擔。我們的盟友必須挺身而出並且增加支出，而且更重要的是，在集體防禦上採取更多行動」。

報告中說，這將加強「美國及其盟友阻止任何企圖奪取台灣」、或任何其他「將使捍衛台灣變得不可能」的能力。

尋求與中國更緊密關係

共和黨藉的川普基本上避免直接表明他將如何因應台灣局勢的緊張升級。前任民主黨籍總統拜登(Joe Biden)則在2021-2025年的任期間多次表達一旦中國入侵，美國將會捍衛台灣。

川普喜歡達成交易，並致力於尋求與中國國家主席習近平更緊密的關係，已引發這個地區擔心美國將減弱對台灣、以及從東京到馬尼拉等地區盟友的支持。

川普計劃在明年4月訪問北京，屆時美、中領導人將討論延長兩國的貿易戰休兵。

日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)上個月告訴國會，假設中國攻擊台灣，威脅到了日本，那麼可能成為進行軍事回應的正當理由。路透社先前報導，川普曾私下要求高市早苗不要升級與中國的爭端。

但川普也簽署了「台灣保證實施法案」(Taiwan Assurance Implementation Act)，要求他的政府定期審查與台北的互動方式，並批准向台灣出售價值3.3億美元的戰機和其他飛機零件。這兩項措施都被視為支持台灣的訊號。

此外，川普也敦促日本與南韓這兩個重要的地區盟友增加他們的國防開支。(編輯：陳文蔚)