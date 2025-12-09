8次覆議8連敗還不辭! 藍營將提譴責案轟卓榮泰毀憲亂政

國民黨團今(9)日召開記者會,嚴厲譴責行政院長卓榮泰拒絕執行立法院三讀通過、總統公布的《財劃法》修正案,批評賴卓體制毀憲亂政,儼然成為土皇帝。國民黨團宣布將在立法院提出對卓榮泰的譴責案,強烈呼籲其懸崖勒馬、依法行政。

書記長羅智強表示,立法院上周五否決行政院提出的財劃法覆議案後,卓榮泰竟強硬回擊稱「沒有必須執行的壓力」。羅智強指出,根據《憲法增修條文》規定,行政院覆議案被否決後只能接受或辭職,卓榮泰卻成為中華民國史上第一個公開宣稱「不執行」的院長,宛如土皇帝。他批評卓榮泰已連續8次覆議遭否決,卻不願負起政治責任,反而踐踏行政院長職權與尊嚴。

↑（圖片由國民黨提供）

首席副書記長林沛祥引用親綠教授李忠憲說法,指出「公布的法律拒不執行比制定惡法更可怕」,甚至警告台灣可能走向「威瑪時刻」,憲政秩序逐漸崩壞。林沛祥強調,除了《財劃法》外,軍人加薪、提高警消所得替代率等法律,卓榮泰也拒絕依法編列預算,把執行法律當選擇題,展現執政傲慢。

副書記長王鴻薇痛批賴卓體制是否要實施帝制,強調即使親綠律師黃帝穎、前政委張景森都認為已公布的法律必須執行。她要求賴清德與卓榮泰記住,權力來自人民選票賦予,不是君權神授,毀憲亂政必須適可而止。

藍委葉元之警告,此刻是中華民國總統直選30年來最不民主的時刻,法治變人治、民主變獨裁。他並質問想選新北市長的綠委蘇巧慧,是否支持卓榮泰拒不執行讓新北統籌分配款增加的《財劃法》。

