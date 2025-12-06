8歲兒不只毆打女同學 再被爆校內當眾脫褲 賴瑞隆回應了

賴瑞隆8歲兒子遭爆在校園當惡霸，毆打霸凌同學，行為脫序。（圖／資料照）

有意角逐高雄市長大位的民進黨立委賴瑞隆，近日被爆出年僅8歲的兒子是校園霸凌的施暴者，且受害者至少3人。如今又有爆料指出，賴瑞隆兒子不只霸凌，甚至在同學面前當眾脫褲子，脫序行徑讓人嘆為觀止，對此賴瑞隆也做出回應。

賴瑞隆兒子遭控訴，不僅毆打女同學，拳拳瞄準太陽穴，女兒逃到廁所內，賴瑞隆兒子還在外面堵人長達12分鐘，放話「敢出來就打死你」，直到有其他同學路過才獲救。不僅如此，事隔多天後，賴瑞隆兒子又被爆在操場踹傷另一名男同學。

女童母親控訴，校方消極處理，不斷拖延，賴瑞隆夫妻也完全無意協商，才會訴諸媒體，也逼得現任市長陳其邁親上火線，要求學校「公正處理」。如今又有媒體報導，指出賴瑞隆的兒子除了校園霸凌案，還出現在眾多同學面前當場脫褲子的舉動，行為脫序讓人嘆為觀止。

根據《自由時報》報導，有消息透露，賴瑞隆兒子活潑好動，剛到新環境興奮不已，與男同學玩耍時當場脫下褲子，試圖增加好感度。對此賴瑞隆則回應，經自己了解，是與同學嬉鬧，過程中不知為何有人問敢不敢脫褲子，孩子覺得好玩，因此沒有多想就做出不適當舉動，也在第一時間接受校方安排的身體教育課程。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

