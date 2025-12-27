8歲兒不是霸凌！賴瑞隆跟女童家長「釐清事實」達成3共識：是孩子的衝突事件

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

民進黨高雄市長初選參選人、立委賴瑞隆的8歲兒子，日前傳出涉嫌校園霸凌，在廁所外圍堵女同學12分鐘，並叫囂「出來就打你、甩你耳光」，事情曝光後引起輿論撻伐。賴瑞隆今（27）日發出聲明，已經與女童家長完成溝通、釐清事實，最終認定這屬於孩子間的衝突，而非霸凌案件，雙方也已於昨（26）日簽署調和同意書。

賴瑞隆今（27）日發出聲明，成已跟對方家長釐清事實。（圖／賴瑞隆臉書）

賴瑞隆透過競選團隊指出，已經與女童家人於12月20日依學校既有法定機制的基礎下，完成溝通並釐清事實。經雙方家長同意後，共同擬定聲明並達成三項共識，包括：

第一，本案並非霸凌事件；第二，呼籲社會大眾與媒體避免對未成年孩子貼上標籤；第三，媒體諸多報導並非事實，期盼能以更審慎、負責的態度看待校園事件。

雙方家長在共擬聲明中也表示，該校園事件屬於孩子的衝突事件並非霸凌案件，並非外界或媒體所描述的霸凌情形。賴瑞隆表示，令人遺憾的是，對於部分媒體與網路言論過度渲染、甚至直接以「霸凌」定調，已對未成年孩子造成傷害。他真誠呼籲，停止使用可能傷害孩子的標籤式語言，給孩子一個被保護的空間。

賴瑞隆也說，網路與媒體中流傳的不正確訊息，對任何孩子而言都是不公平的，避免對孩子造成二度傷害，保護未成年兒童的權益，是我們共同的責任。

誠摯期盼，媒體與社會大眾能以更審慎、負責的態度看待校園事件，避免持續放大或扭曲個案，唯有社會各界一起努力，讓孩子們能在安全、友善與被保護的環境中學習與成長。

