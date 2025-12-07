8歲兒內疚...害爸爸跟全國道歉 賴瑞隆痛哭失聲：對不起你、未善盡父親角色

賴瑞隆下午淚灑記者會，提起兒子哭到失聲，淚喊「是我對不起你，是我沒有善盡父親的角色」。（資料照片／鄒保祥攝）

有意參戰高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，日前遭爆8歲兒子在校涉不當肢體行為，事件延燒多日，賴瑞隆今天（7日）下午再上火線舉行記者會，除了向當事女童及家長致歉，賴也向兒子溫情喊話，「爸爸讓你這麼小的年紀就必須承受」、「是我對不起你，是我沒有善盡父親的角色」。

針對8歲兒子遭控校園霸凌案，民進黨立委賴瑞隆今天下午2點30分舉行記者會，開頭就低頭長達8秒再次向受害女童家長致歉，並表示在學期末前自己不會再讓孩子到學校，並帶孩子離開這個學校，請當事孩童家長別擔心，未來這種情況不會再發生。

賴瑞隆指出，週五晚上他帶兒子去看心理醫生，晚上回家時，兒子跟他說「爸爸對不起，害你跟全國道歉」。語畢，賴瑞隆在記者會中哽咽失聲近30秒，才緩緩地說，「是爸爸對不起你，爸爸讓你這麼小的年紀就必須承受，你犯了錯沒錯，因為我的身分角色讓你承受很多不該是你這個年紀該承受的事情，你還在學習成長，然後你承受了這麼多，是我對不起你，是我沒有善盡父親的角色」。

接著賴瑞隆向當事女童及家長致歉，也向自己孩子道歉，因為他的關係讓這麼多人受到影響，希望有機會可以向女同學和家長當面致歉，身為公眾人物，會繼續努力為人民來服務，誠實面對、檢討改進。

對於媒體提問，事發當下是否知情，賴瑞隆坦言，事件發生時他就知道，因為自己是政治人物，為避免被說干涉，他尊重學校處理，這是最好的方法，但到了前天他發現這件事必須親自向家長們溝通，展現他的誠意。

賴瑞隆提到，所以他週五到學校在學校外面等，希望與對方家長親自溝通，把對孩子傷害降到最低，當時也有透過學校與對方父母聯繫，但並未得到同意，女童媽媽僅希望他盡快去看錄影帶，他也盡快去看了，之後持續表達可以見面表達歉意，但學校那邊轉達還是沒有辦法完成見面，未來他會繼續溝通，最重要是讓所有孩子得到比較好的照顧和發展，避免造成更大影響。

至於競選工作是否喊卡，賴瑞隆未正面回應，僅強調現在最重要的是處理孩子的事，讓孩子、當事女童，甚至是對方家長都回到正常的生活，讓孩子在沒有壓力、健康快樂的學習環境，現在沒有任何事情比兩個孩子健康學習更重要。

賴瑞隆說，自己孩子確實有感受到相當大的壓力，也在短時間長大許多，那天孩子在面對心理醫師時說，「希望媽媽可以穩住這個家庭」。賴認為，孩子也有很多必須要學習的，犯了錯要勇敢，做不好的繼續來改進，自己會繼續陪伴他成長，「先動手就是不對」，8歲對孩子來說是成長階段，希望透過心理醫師判斷孩子是否有遇到其他問題。



