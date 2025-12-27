8歲兒因足球捲校園衝突「非霸凌案」賴瑞隆：孩子隔天都玩在一起

正在爭取民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，針對日前兒子疑涉入霸凌案，今（27）天與對方家長共同發布聲明，指出這是孩子間的衝突事件非霸凌，呼籲媒體與社會能以更審慎、負責的態度看待校園事件。

賴瑞隆說明，與對方家屬已於20日依學校既有法定機制完成溝通並釐清事實，並依規定於昨（26）天簽署調和同意，認定孩子的衝突事件並非霸凌案件。

賴瑞隆稍早受訪時也強調，這是8歲孩子間因為足球產生的衝突，不是霸凌事件，隔天孩子也都玩在一起，許多媒體、大眾用「霸凌」定義，這並不是事實。

廣告 廣告

而雙方家長共擬聲明中表示，近期校園事件已依學校既有機制妥善處理，相關孩子與家長也已充分溝通並釐清事實。這是孩子之間的衝突事件，並非媒體所描述的霸凌案件。



聲明指出，令人遺憾的是，部分媒體與網路言論過度渲染，甚至以「霸凌」定調，已對未成年孩子造成傷害。雙方家長真誠呼籲，請停止使用可能傷害孩子的標籤式語言，給孩子一個被保護的空間。

聲明表示，網路與媒體中流傳的不正確訊息，對任何孩子而言都是不公平的，避免對孩子造成二度傷害，保護未成年兒童的權益，是我們共同的責任。誠摯期盼，媒體與社會大眾能以更審慎、負責的態度看待校園事件，避免持續放大或扭曲個案，唯有社會各界一起努力，讓孩子們能在安全、友善與被保護的環境中學習與成長。

※善待他人，尊重彼此

※教育部反霸凌防治專線：1953

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

理賠糾紛！高雄婦人持刀闖保險公司 警衝現場壓制

國民黨首波縣市長提名3+1出爐！ 鄭麗文聘王金平最高顧問「駁不合」

邱議瑩推動漫風政策看板 創意設計引發熱烈討論