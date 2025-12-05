8歲兒子疑涉「校園霸凌」！賴瑞隆道歉：自我檢討、深切反省...校方強調「不會因學生家長背景有差別對待」；陳其邁呼籲：要公正、嚴謹的調查

民進黨立委賴瑞隆日前才表態有意爭取高雄市長大位，將參與黨內初選「4搶1」，其就讀國小的兒子就遭爆在校毆打、言語霸凌同儕，甚至在對方躲進廁所後，仍緊追不放。對此，賴瑞隆今（5日）出面致歉，自責表示兒子先動手就是不對。高雄市長陳其邁也說，會提醒校方注意保護同學，也要公正、嚴謹的進行調查。而校方稍早也強調，不會因為學生或家長的職業、身分及背景，而有差別對待。

有關兒子涉入霸凌案件，賴瑞隆昨（4日）晚間發布聲明，證實孩子涉及校園衝突，並強調會全力配合學校釐清真相，也會加強引導孩子尊重同儕、培養同理心與負責態度。他呼籲，社會「給予必要的教育與輔導空間」，讓事件朝正向方向處理。

今日上午，賴瑞隆在立法院舉行記者會，表示感到自責，也很抱歉，因為孩子的事情造成這麼大的風波。他表示，先動手就是不對，不管動手後雙方的狀況為何，他都必須自我檢討。

校方則在今日10時48分正式發出聲明，表示對於學生相關事件，均依照教育部規定程序辦理，並積極主動給予學生協助支持及輔導措施，以維護學生學習權益及身心發展。校方重申，「不會因為學生或家長的職業、身分及背景，而有差別對」。

針對此事，高雄市長陳其邁也出面回應，「這個案件由校方進行調查，因屬於校園事務，有提醒校方特別注意保護同學資料的相關規定，也要公正嚴謹地進行調查」。

據了解，這起疑似校園霸凌事件發生在今年10月，賴瑞隆兒子跟女同學在跑道發生肢體衝突，雙方互相攻擊。學校於10月28日得知後，啟動通報，女童家長也在11月26日正式提出霸凌調查。

