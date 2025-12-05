8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆坦言「陪孩子時間不夠」：相當自責也非常抱歉

記者楊士誼／台北報導

高雄一所國小爆出校園衝突事件，角逐綠營市長初選的民進黨立委賴瑞隆，其8歲兒子遭指控施暴且至少3人受影響。賴瑞隆今（5）日親上火線說明，他對此表示相當自責也對此表達最大的歉意，不管是誰，動手就是不對。他也表示，平時花很多時間在政治工作上，但在教育、陪伴孩子上花的時間確實不夠，他會自我檢討。

校方證實，除了女學生與賴的兒子發生肢體衝突外，還有2名學生受影響。高雄市長陳其邁上午也表示，該案件由校方進行調查，他提醒校方要特別注意保護學生個資的規定，也要公正、嚴謹進行調查。

賴瑞隆稍早召開記者會，親上火線說明。他對此再次表達自責，希望孩子們能健康、快樂的長大，並對此表達最大的歉意跟自責，「先動手就是不對，不管雙方狀況動手就是不對」。他也表示，自己必須要檢討，平常花很多時間在政治工作上，自己在與孩子的教育與陪伴上確實不夠，對孩子、家長、學校都感到抱歉，自己沒有做好工作，導致許多人受到影響，他真的相當自責也很抱歉。

賴瑞隆表示，教養是父母的責任，他會花更多時間陪孩子，他也會提醒孩子，八歲也是很重要的成長階段，必須要學會負責、同理、理解並尊重別人，他會花更多時間給孩子更多教導。他也指出，尊重學校相關調查程序，希望能保護孩子們，讓孩子們健康、平安、快樂的長大，未來也願意跟雙方父母花更多時間溝通，孩子的衝突產生如此大的效應，他也再次表達最大歉意，也會自我檢討，希望未來一起努力給孩子更好的環境。

媒體提問，遭攻擊孩子的家長指控，太太到校處理時態度不佳？賴瑞隆表示，雙方有溝通，學校也進入調查程序，每個父母都很疼愛孩子，完全能理解父母的心情，自己做得不好會再檢討。賴瑞隆也表示，他通常利用晚上回家跟孩子們聊天，也不斷教育孩子，「我想時間顯然不夠」。

至於是否退出選戰？賴瑞隆則強調並重申，現在最重要是給孩子們更好的學習環境，家庭始終是人生中的重要一環，他相當自責與挫折，會檢討也會深切反省，希望讓所有孩子們都能過得更好，這是他的一貫目標。

