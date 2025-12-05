8歲兒涉校園霸凌 賴瑞隆道歉「先動手就不對」是否退選未回應

高雄市長選戰白熱化！賴瑞隆民調領先，卻遇子女校園衝突爭議，引發各界關注。（翻攝自臉書/賴瑞隆）

2026年縣市長選戰提前升溫，民進黨在高雄市長初選面臨激烈競爭。最新民調顯示，民進黨立委賴瑞隆在與國民黨立委柯志恩的對比中小幅領先，不過相關領先幅度落在誤差範圍內。

就在初選話題升高之際，賴瑞隆的孩子遭指涉入多起校園霸凌事件，引發社會關注。賴瑞隆隨後也證實孩子曾與同學發生糾紛，強調會全力配合學校調查。而今（5日）他也親上火線召開記者會，向家長、校方以及社會大眾致歉。

高雄市長選戰升溫 民調呈現「4搶1」激烈格局

2026大選時程推進，高雄市長選舉備受關注。《TVBS》最新民調指出，在民進黨4位參與初選的民意代表中，賴瑞隆在與國民黨立委柯志恩的假想對決中呈現小幅優勢；邱議瑩、林岱樺與許智傑則落後較多。

賴瑞隆孩子被控多次衝突？時間軸曝光

日前爆出賴瑞隆的小學孩子捲入多起校園衝突，包括疑似對同學動粗、將人堵在廁所並大聲威嚇，以及在體育課中腳踢同學造成傷害。

校方回應，相關事件確有發生，並已依程序啟動通報。根據校方提供的時間線，包括：

10月：賴瑞隆孩子與女同學發生肢體衝突，女同學躲入廁所後仍遭恐嚇。

12月2日：體育課中，賴瑞隆孩子疑似踢傷另一名同學臉頰，家長後續帶至醫院驗傷，醫療端同步啟動社政通報。

校方強調，將依教育部規範查看事證，並確保調查透明。

賴瑞隆如何回應？

針對外界質疑，賴瑞隆昨（4日）晚間發布聲明，確認孩子確實與同學發生衝突。他表示，孩子年僅8歲，就讀小學二年級，希望社會能以教育為主導，給予必要輔導空間。

賴瑞隆表示將協助孩子理解同理心與尊重的重要性，也會全程配合校方後續處理。

選戰影響？高雄市長陳其邁、對手邱議瑩皆回應校園事件

面對事件延燒，卸任倒數的高雄市長陳其邁受訪表示，校方已著手調查，他會提醒學校優先保護學生並確保調查公正。

同樣角逐初選的立委邱議瑩則指出，與校園安全相關的事件都不容忽視，希望教育局和校方盡速釐清、妥善處置，同時顧及所有孩子的安全與輔導需求。

賴瑞隆開記者會道歉：對不起孩子、家長與學校

賴瑞隆今日稍早舉行記者會正式道歉，他表示，孩子在校園與同學發生衝突，「先動手就是不對」，並坦言自己長期投入政治工作，對孩子陪伴和教養不足，對受影響的孩子、家長與校方表達歉意。

賴瑞隆提到，孩子在10月曾因遊戲引發爭執，當時以為校方已處理妥當，但後續又發生新狀況，讓他深感自責。他說會花更多時間與孩子相處，教導尊重、同理心與負責的態度。

是否退選？賴瑞隆：現在最重要的是處理孩子狀況

外界詢問事件是否影響高雄市長初選意願，賴瑞隆未直接回答，只表示目前首要任務是協助孩子，並與學校合作解決問題。他強調，家裡對他來說非常重要，會繼續反省，也會持續與相關家長保持溝通。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

