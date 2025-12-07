8歲兒涉校園霸凌 賴瑞隆：辦理退校並啟動心理治療

民進黨立委賴瑞隆因8 歲兒子捲入校園霸凌風波，召開記者會向受害者父母與孩童道歉。（圖／周志龍攝）

民進黨立委賴瑞隆 8 歲兒子遭指控在校園涉及追打與霸凌同學，引發社會關注。他今（7）日表示，已著手透過校方持續與受害學生家長溝通，並承諾將為孩子辦理退校及安排心理治療，希望協助改善孩子的行為狀況。

高雄市一所國小日前爆出校園霸凌事件，賴瑞隆 8 歲兒子遭指控多次對同學施暴，包括追打同學、在廁所外堵住對方長達 12 分鐘並恐嚇不准離開。受害學童因害怕躲入廁所，最終在其他同學通報師長後才脫困，事件引發家長不滿與社會關注。

賴瑞隆表示，事件爆發後，他已連續兩天前往學校，希望透過校方協助，向受害女童家長當面致歉，但未順利達成。他透露，女童母親提出三項訴求，包括要求他觀看錄影帶、希望雙方能溝通，以及關心加害學生的後續安排。為此，他昨日再次到校觀看全部錄影畫面，以掌握事件全貌，並持續透過學校尋求與家長見面的機會，希望能親自表達歉意，獲得諒解。

賴瑞隆承諾，在本學期結束前不會再讓孩子到校上課，並已決定協助孩子退學，盼能讓受害家長放心。未來，他將帶孩子前往心理醫師，接受評估並展開治療，協助孩子改善行為狀況。

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

