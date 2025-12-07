8歲兒涉霸凌案！賴瑞隆低頭8秒落淚道歉 將辦理轉學、期末前不會到校

賴瑞隆今天（7日）下午再上火線舉行記者會，會中賴低頭8秒賴哽咽落淚。（資料照片／鄒保祥涉）

有意參戰高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，日前遭爆8歲兒子在校涉不當肢體行為，事件延燒多日仍無法平息。賴瑞隆今天（7日）下午再上火線舉行記者會，會中賴低頭8秒賴哽咽落淚，並再次向受害女童家長道歉，透露在學期末前自己不會再讓孩子到學校，並帶孩子離開學校，請當事孩童家長別擔心，未來這種情況不會再發生。

針對8歲兒子遭控校園霸凌案，民進黨立委賴瑞隆今天下午2點30分舉行記者會，記者會一開始，賴瑞隆長達8秒低頭再次向受害女童家長致歉，並表示這幾天他已經到學校一趟，希望透過學校與受害者家長當面表達歉意，女童家長也向他提出訴求，包含觀看事發錄影帶並妥善溝通，未來他會持續與學校和當是家長見面溝通，「我會持續努力」。

廣告 廣告

賴瑞隆說，在學期末前自己不會再讓孩子到學校，會讓他在家帶著他，另方面是他決定帶孩子離開這個學校，請當事孩童家長別擔心，未來這種情況不會再發生，希望能得到當事家長的原諒；週五晚上自己也帶孩子去看心理醫師，未來會持續帶他就醫，這也是女童媽媽的要求，能夠改善孩子的狀況。

賴瑞隆指出，作為孩子的父親，他也要替孩子澄清，最近很多網路消息不是真實的，對一個8歲孩子造成很大的傷害，像是前幾天有人說孩子在前一所學校有前科，但校方已經出面說明，沒有所謂霸凌事件跟霸凌集團孫子轉學一事，「這對一個8歲孩子非常不公平，網路上很多訊息都不正確，已經對孩子造成極大的傷害，把一個8歲孩子妖魔化，我們認為台灣社會不應該這樣」。



回到原文

更多鏡報報導

綠委賴瑞隆8歲子涉霸凌 PTT政黑版主喊「就地正法」遭拔

賴瑞隆兒遭控霸凌給「這回應」挨轟！另有前科...校方說話了

8歲兒涉霸凌 賴瑞隆致歉：承認陪伴不夠會自我檢討