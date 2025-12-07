8歲兒涉霸凌 賴瑞隆哽咽道歉

▲立委賴瑞隆近日爆出８歲兒遭指涉嫌霸凌同學。對此，賴瑞隆今天再度強調希望能與女童父母當面致歉，講到激動處讓賴瑞隆當場淚崩。（圖／記者郭凱杰攝,2025.12.07）

[NOWnews今日新聞] 立委賴瑞隆近日爆出８歲兒遭指涉嫌霸凌同學。對此，賴瑞隆今（7）日再度召開記者會，強調希望能與女童父母當面致歉，也證實兒子不會再去上學並辦理轉學，賴瑞隆也心疼地說，兒子在前晚向他表示，「爸爸對不起讓你跟全國道歉」，講到激動處讓賴瑞隆當場淚崩，「是我對不起你，我沒有善盡父親的角色」。賴瑞隆也盼望不論是受害學生，還是自己的兒子，都能在健康的環境下學習成長。

▲賴瑞隆表示，目前還是會先把孩子照顧好，不論是受害學生，還是自己的兒子，都會先照顧好，讓孩子在健康的環境下學習成長。（圖／記者郭凱杰攝,2025.12.07）

這起指涉嫌霸凌同學事件源於10月間踢足球時的界外球爭執，雙方發生互攻，校方10月底啟動通報、11月底進入霸凌調查。賴瑞隆5日出面致歉，坦承教養疏忽並強調「先動手就是不對」，但家屬仍不滿，賴瑞隆今天再度出面說明，並哽咽落淚，再次向受傷女童及其家長致上「最深的歉意」。

賴瑞隆記者會一開始除針對兒子涉入霸凌案再度說明外，並向疑似受霸凌的學生家長道歉，也對自己兒子道歉「我想說的是，爸爸對不起你，爸爸讓這麼小的年紀 就承受這麼多，你犯了錯沒錯，因為我的身分和角色，很多事情不是你這年紀應該承受的事情，你還在學習成長，就承受了這麼多，我沒有善盡父親的角色，我想再次跟女同學還有她父母道歉。」

對於女童媽媽提出訴求，包含希望看過監視器再來妥善溝通，賴瑞隆也透過學校表達與對方家長見面的訴求，希望讓他有機會表達歉意。他說，到學期末前，不會再讓孩子上學，會在家陪伴他，也決定離開學校，請女童媽媽放心，不會再讓孩子們有接觸。他這段期間也帶了孩子去看心理醫師，會陪著孩子一起，這是對方媽媽的要求，自己會持續努力，孩子有異常狀況，尋求專業協助改善。

賴瑞隆也特別澄清網路不實訊息，說兒子在前一個學校就有這樣的行為，這說法並非事實，且校方也對外說明沒有霸凌事件，這些不是事實的傳聞，對一個8歲的孩子來說並不公平，台灣社會不應該妖魔化一個孩子，自己有責任教養他，但不實消息傷害孩子，作為父親也要保護他。

賴瑞隆也說，前晚家孩子向他說「爸爸對不起讓你跟全國道歉」，而自己其實想說，是自己對不起孩子，因為自己的身分與角色，讓他承受了這麼多不該承受的，「是我對不起，我沒有善盡父親的角色」，講到激動處淚崩痛哭，無法言語。

賴瑞隆最後再次向女童及父母道歉，因為自己的關係讓很多人受影響，希望有機會能夠當面致歉，作為公眾人物為人民服務，會持續檢討改進。

當問及此事件是否會影響到市長初選前行程時，賴瑞隆表示，目前還是會先把孩子照顧好，不論是受害學生，還是自己的兒子，都會先照顧好，讓孩子在健康的環境下學習成長。

