8歲兒涉霸凌 賴瑞隆哽咽道歉
[NOWnews今日新聞] 立委賴瑞隆近日爆出８歲兒遭指涉嫌霸凌同學。對此，賴瑞隆今（7）日再度召開記者會，強調希望能與女童父母當面致歉，也證實兒子不會再去上學並辦理轉學，賴瑞隆也心疼地說，兒子在前晚向他表示，「爸爸對不起讓你跟全國道歉」，講到激動處讓賴瑞隆當場淚崩，「是我對不起你，我沒有善盡父親的角色」。賴瑞隆也盼望不論是受害學生，還是自己的兒子，都能在健康的環境下學習成長。
這起指涉嫌霸凌同學事件源於10月間踢足球時的界外球爭執，雙方發生互攻，校方10月底啟動通報、11月底進入霸凌調查。賴瑞隆5日出面致歉，坦承教養疏忽並強調「先動手就是不對」，但家屬仍不滿，賴瑞隆今天再度出面說明，並哽咽落淚，再次向受傷女童及其家長致上「最深的歉意」。
賴瑞隆記者會一開始除針對兒子涉入霸凌案再度說明外，並向疑似受霸凌的學生家長道歉，也對自己兒子道歉「我想說的是，爸爸對不起你，爸爸讓這麼小的年紀 就承受這麼多，你犯了錯沒錯，因為我的身分和角色，很多事情不是你這年紀應該承受的事情，你還在學習成長，就承受了這麼多，我沒有善盡父親的角色，我想再次跟女同學還有她父母道歉。」
對於女童媽媽提出訴求，包含希望看過監視器再來妥善溝通，賴瑞隆也透過學校表達與對方家長見面的訴求，希望讓他有機會表達歉意。他說，到學期末前，不會再讓孩子上學，會在家陪伴他，也決定離開學校，請女童媽媽放心，不會再讓孩子們有接觸。他這段期間也帶了孩子去看心理醫師，會陪著孩子一起，這是對方媽媽的要求，自己會持續努力，孩子有異常狀況，尋求專業協助改善。
賴瑞隆也特別澄清網路不實訊息，說兒子在前一個學校就有這樣的行為，這說法並非事實，且校方也對外說明沒有霸凌事件，這些不是事實的傳聞，對一個8歲的孩子來說並不公平，台灣社會不應該妖魔化一個孩子，自己有責任教養他，但不實消息傷害孩子，作為父親也要保護他。
賴瑞隆也說，前晚家孩子向他說「爸爸對不起讓你跟全國道歉」，而自己其實想說，是自己對不起孩子，因為自己的身分與角色，讓他承受了這麼多不該承受的，「是我對不起，我沒有善盡父親的角色」，講到激動處淚崩痛哭，無法言語。
賴瑞隆最後再次向女童及父母道歉，因為自己的關係讓很多人受影響，希望有機會能夠當面致歉，作為公眾人物為人民服務，會持續檢討改進。
當問及此事件是否會影響到市長初選前行程時，賴瑞隆表示，目前還是會先把孩子照顧好，不論是受害學生，還是自己的兒子，都會先照顧好，讓孩子在健康的環境下學習成長。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
高雄青年文學獎「複寫拾光」迎20年！37件作品脫穎而出
對話歐洲政經最前線 黃偉哲訪法國會晤國會議員
雄警攜手台虹基金會守護兒少 反毒、防詐、交安ㄧ次學
其他人也在看
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 238
天生好命！「婚姻運」最旺的星座Top4！金牛正財能量磁場強，「冠軍」旺夫旺家還持續旺己～
在人生的重大選擇裡，「婚姻運」是一種比戀愛運更難得的幸運。有些星座女子天生帶著旺夫、旺家、旺自己的能量，不只遇到好對象，還能在婚後過上越來越順、越來越被愛的生活。以下四大星座女，就被大家公認是「婚姻體女人我最大 ・ 2 天前 ・ 1
林志玲51歲生日！被愛子捧臉萌喊「媽媽卡哇伊」 甜到女神心融化
林志玲今（29日）歡慶51歲生日，月初出席活動受訪時，大方分享這5年投入家庭與育兒的轉變，坦言至今還沒有對3歲兒子發過脾氣，向來以高EQ著稱的她笑說，雖然許多情況確實會讓人忍不住想生氣，但每當情緒快上來，她都會提醒自己先停下來，並理解孩子「還在探索世界、學習溝通」，大人同樣也在學習，雙方需要一起找到對的頻率。中時新聞網 ・ 1 週前 ・ 13
賴瑞隆兒疑校園霸凌 PTT深綠版主1行為火速遭撤職
賴瑞隆兒疑校園霸凌 PTT深綠版主1行為火速遭撤職EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 8
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 6
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 254
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 99
薔薔主持《不熙娣》遇到無聊來賓 「內心飆髒話」直接放空
王思佳、薔薔、王心恬6日出席第二屆「臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」活動。薔薔加入《小姐不熙娣》主持陣容一個月，目前還在抓節奏，坦言如果遇到講話無聊的來賓，就會當場放空，笑說應該要「學習假面一點。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 6
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 13
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 23
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 18 小時前 ・ 153
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 2
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 45
台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛
台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 30
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 11
柯文哲直播開炮賴清德「通匪」 郭正亮點評感嘆：頭腦比賴清楚太多
台灣民眾黨前主席柯文哲與現任主席黃國昌4日晚間於YouTube直播達5萬人同時收看，其中談及總統賴清德4日接受《紐約時報》專訪時稱台灣很樂意幫助中國解決各項經濟問題，柯文哲對此表示「「通匪！國安法！控告賴清德通匪。」談及2026年地方公職人員選舉藍白合，柯文哲則表示「只要規則清楚就好，不要再像2024每天把戲很多，也不要再讓分，那個讓3%、6%，那實在太好笑......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 70
低溫恐跌破10度！下週兩波東北季風報到 暖冬急轉涼「首波冷氣團」逼近時間曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台灣今（7）日天氣晴朗，各地高溫回升到24度以上，不過氣象專家提醒，下週將有兩波東北季風報到，天氣將由暖轉涼，其中週六...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
飛機選「商務艙」不只空間大！網讚優點一大堆：搭過就回不去了
搭乘飛機時，有經濟艙、豪經艙、商務艙、頭等艙可以選擇，有網友很好奇為什麼要多花錢搭比較貴的商務艙，不就是位置空間比較大嗎？如果把錢省下來，在旅行的過程中花掉，例如改住五星級酒店不是更好嗎？原PO在PTT八卦板發文，釣出一堆搭乘過商務艙的網友現身說法，說搭商務艙不只是空間大，還有許多其他的優點。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 11
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
昔與劉德華齊名！64歲男星宣布退演藝圈「不再拍戲」 震撼原因全說了
64歲港星黃日華踏入演藝圈多年，憑藉主演《過客》一炮而紅，陸續累積不少代表作，包括、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《天地豪情》 等劇，深受觀眾的喜愛，豈料，日前黃日華受訪時拋出震撼彈，宣布退出演藝圈，未來不再接拍戲劇。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 12