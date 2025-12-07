8歲兒涉霸凌！賴瑞隆淚崩喊「是爸爸對不起你」 網轟：還不辭立委？

高雄市長參選人、民進黨立委賴瑞隆8歲兒子捲入疑似校園霸凌事件，在近日引發風波，賴今（7）日召開記者會說明，除了再次向受害女學生父母道歉外，也哭著向兒子說對不起，因其身分讓兒子這麼小的年紀就承受不該承受的事，是他沒有善盡父親的角色。不過網友顯然對此舉不買單，並紛紛留言要他退選。

賴瑞隆今召開記者表示，要對該名受害女童及其父母致上最深歉意，並透露過去幾天到學校，透過學校想跟對方父母親當面表達歉意，很可惜並沒有順利完成；賴表示，到學期末前都不會讓他兒子去上學，也決定要離開這個學校，未來也不會跟受害女童有任何接觸。

賴瑞隆也提到，前天晚上他回到家，兒子來跟他說「爸爸對不起，害你跟全國道歉」，此時賴情緒激動，一度說不下去，並哭著表示他想對兒子說，是他對不起兒子，讓他這麼小就必須承受這些事，因他的身分、角色，使其兒子承受不該是這年紀承受的事，「是我對不起你，沒有善盡父親角色」。

不過賴瑞隆此舉，網友顯然並不買單，並紛紛到其臉書留言表示「哭什麼，被你小孩霸凌的才該哭」、「子不教，父之過」、「你的小孩打人都是往要害打欸！往太陽穴被打，是要人死嗎？甚麼深仇大恨？事發到現在為何你才出面？你平常就這樣教小孩的？對大眾道歉，你對受害者道歉過了？」、「退選回家顧你的寶貝兒子」、「可以辭立委，退選了，小孩都教不好，還當啥立委、選市長」、「還不辭立委？」、「不只退選乾脆連立委都辭職，把孩子帶回去好好教吧！」、「退選吧，不要浪費時間」。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

