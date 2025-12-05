8歲兒涉霸凌 賴瑞隆致歉：承認陪伴不夠會自我檢討

8歲兒子遭控霸凌，立委賴瑞隆出面致歉證實此事，強調陪伴不夠，後續配合調查。

高雄一所國小今年10月間發生霸凌案，被指出當事人就是民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的8歲兒子，包含在廁所堵門女同學長達12分鐘，甚至有「出來就打死你」等恐嚇性言語，引發了家長不滿，對此賴瑞隆今（5日）出面受訪致歉證實此事，他說先動手就是不對，平常花了相當多時間在政治工作，在孩子陪伴跟教養上確實不夠，後續事件會配合調查，被問及是否退出選戰，他強調，現在是給孩子更好的解決跟未來，做得不夠會持續反省。

賴瑞隆先表示自責致歉，他說自己8歲小孩在10月份的足球遊戲中跟同學產生爭執，當時學校有立即介入輔導，兩邊學生也找來溝通，學校當時以為順利處理完畢，結果還有後續狀況，最重要是表達最大歉意跟自責。

賴瑞隆指出，先動手就是不對，平常花了相當多時間在政治工作，在孩子陪伴跟教養上確實不夠，也對孩子們很抱歉。另外他也跟2位孩子以及家長學校抱歉，自己沒有做好因此受到影響跟牽連，甚至讓孩子父母都受到影響，未來會花更多時間陪伴教養孩子。

針對學校事件後續，賴瑞隆說明，此案件已經進入學校程序進行當中，現在外面有很多說法，基於雙方孩子的權益，他尊重學校目前進行的相關程序，目標希望保護孩子，不管每一個孩子都保護健康平安長大，希望這件事情過程中都能得到更多學習跟成長，讓孩子都能夠更好，這是大家共同目標。

賴瑞隆表示，通常都利用晚上回家聊聊天聊學校狀況，因為孩子現在8歲也還在學習，教導他要尊重別人更加同理，這東西不斷教她，時間顯然還是不夠，未來家庭還是很重要的一部分，他會重新調配時間，更多時間陪伴孩子成長，這應該是人生中很重要的工作。

被問及是否退出選戰，賴瑞隆表示，現在最重要是給孩子更好的解決跟未來，讓他們有更好的學習環境是最重要的，會自我檢討深切反省，做得不夠會再檢討，希望所有孩子都能夠過得更好，快樂學習成長。



