8歲兒涉霸凌！賴瑞隆致歉：深感自責 校方承諾不差別待遇

民進黨立委賴瑞隆。（翻攝賴瑞隆臉書粉專）

有意代表黨內參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，傳出就讀國小的兒子在校和同學發生肢體衝突，案件遭通報並提霸凌調查，昨晚他本人發聲證實，強調會全力配合校方釐清，今（5日）則召開記者會再度說明致歉，學校今也表示，會秉持公正公平原則依規定辦理，「不因學生或家長的職業、身分及背景而有差別對待」。

賴瑞隆今（5日）召開記者會道歉，直言深感自責、抱歉，表示小孩目前8歲、就讀小學二年級，今年10月在足球遊戲和同學引發風波，當時學校有立即介入輔導，並找來兩邊學生溝通，當時他以為順利處理完畢，結果還有後續狀況。

賴瑞隆強調，先動手就是不對，他也告誡孩子不能動手，不管動手後雙方狀況如何，動手就是不對，同時他也檢討花了大部分時間在政治工作，陪伴和教養孩子上確實不夠，深知教養孩子是父母責任，未來會花更多時間陪伴、教養，基於雙方孩子權益，會尊重學校目前進行的相關程序。

學校今早也發聲明，表示會依教育部規定程序辦理，並積極給予學生協助支持及輔導，目前已針對受影響學生啟動輔導及關懷，校方也強調，學校一向秉持公平公正原則處理學生事件，不因學生或家長職業、身分及背景而有差別對待，面對媒體報導家長對學校處理態度質疑，也虛心接受並檢討改進，持續強化校園安全，並深化家校合作與溝通。

★ 《鏡新聞》關心您：尊重網路人權 iWIN反霸凌專線：02-33931885。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





