8歲兒涉霸凌…風波燒不停！賴瑞隆下午2：30開記者會說明

民進黨立委、表態角逐高雄市長提名的賴瑞隆，8歲兒子捲入疑似校園霸凌事件，風波持續擴大。儘管賴瑞隆5日曾出面道歉，但女童家長仍無法接受，質疑至今未接獲賴家正面道歉，使事件延燒至今。賴瑞隆今（7）日下午2時30分將再度召開記者會，針對外界疑慮進一步說明。

這起事件發生於今年10月，賴瑞隆8歲兒與一名女同學在操場踢足球時，因界外球爭執爆發肢體衝突，雙方皆有互相攻擊情形。校方在10月底接獲回報後啟動通報程序，女童家長並於11月底正式提出霸凌調查申請。

廣告 廣告

雖然賴瑞隆日前已道歉，但女童家長仍批評賴家「一句道歉都沒親口說」，對立情緒持續升高。針對外界質疑，賴瑞隆決定今下午再度出面說明。

綠營議員簡煥宗也在臉書發文表示不捨，直言「一個八歲小男孩為了一顆界外球的爭執，被放大成政治事件，甚至遭媒體公審。」他受訪時進一步指出，媒體在事件初期便以「霸凌」或「家醜」定調，讓孩子承受過大壓力；但據其了解，雙方只是因搶球起衝突，是否構成霸凌仍應依學校調查結果為準。

賴瑞隆5日在記者會上坦言深感自責，強調孩子在十月的足球遊戲中與同學發生爭執，當時校方已介入輔導，本以為事件已妥善處理，「但後續仍有狀況，造成這麼大風波，我感到非常抱歉。」

他也強調，無論情況如何，「先動手就是不對」，並已多次提醒孩子不能以肢體衝突解決問題。他自我檢討表示，因投入政治工作使陪伴孩子時間不足，致教養出現疏忽，對孩子、對對方家長及校方都感到抱歉。

賴瑞隆說，教養孩子是父母責任，未來會花更多時間陪伴與教育孩子，讓孩子學會負責、同理與尊重。他也表示，案件已進入校方程序，外界有許多傳言，但為保障雙方孩子權益，將尊重學校後續調查。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

【看原文連結】