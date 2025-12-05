南部中心／陳姵妡、陳家祥 高雄報導

高雄有家長出面控訴，女兒在校與一名賴姓男童發生衝突，還被逼到躲在廁所12分鐘，而這名8歲男童就是立委賴瑞隆的兒子，對此賴瑞隆親上火線，向大眾道歉，表示兒子先動手就是不對，會發生這樣的事，感到很自責。

8歲兒被控在校霸凌女同學 賴瑞隆致歉：動手就不對

有家長爆料控訴，女兒在校跟賴姓男童發生衝突，賴男童就是民進黨立委賴瑞隆的小孩。（圖／民視新聞）

小朋友開心在戶外跑跳，但這所位在大樹區的一間小學，卻驚傳傷害事件。民視記者陳姵妡：「校園傳出霸凌案件，有家長控訴，自己的小孩跟同學有肢體衝突，還被逼到關在廁所，長達12分鐘才脫困。」黃姓女童家長透露，不只妹妹遭霸凌，哥哥之前也曾被謾罵，根據資料顯示，10月16日，賴姓男童與黃姓女童發生肢體衝突，雙方互相攻擊，女童躲入廁所後遭賴童在門外叫囂長達12分鐘。學校10月28號得知後啟動通報，女童家長在11月26號正式提出霸凌調查，而現在爆出，賴姓男童的爸爸，就是立委賴瑞隆。

廣告 廣告

8歲兒被控在校霸凌女同學 賴瑞隆致歉：動手就不對

民進黨立委賴瑞隆，打算角逐下屆高雄市長寶座，兒子霸凌案件，恐怕為初選再添變數。（圖／民視新聞）

賴瑞隆：「感到很自責也很抱歉，就是因為孩子的事情，然後造成這麼大的一個風波，先動手就是不對啦，我也不斷的跟孩子們講，不能夠動手動手絕對是不對的，不管動手後雙方的狀況是怎樣，動手就是不對。」賴瑞隆親上火線，向大眾道歉，認為孩子先動手就是不對，表示會更加關心自己的孩子。賴瑞隆：「孩子跟陪伴跟教養上，確實不夠啦，我想這個部分我也自我檢討，那我也對孩子們很抱歉，對於兩位孩子甚至於周邊的，不管是家長或者是學校，我也都感到很抱歉。」高雄市長陳其邁：「提醒校方，那也必須公正的嚴謹的，來進行相關事務的調查。」只是民進黨立委賴瑞隆，打算角逐下屆高雄市長寶座，但距離2026的黨內初選，只剩下短短1個多月，兒子驚爆霸凌案件，恐怕也為初選選情，投下震撼彈。

原文出處：8歲兒被控在校霸凌女同學 賴瑞隆致歉：動手就不對

更多民視新聞報導

最新民調出爐! 綠支持度33.2%.藍20.1%.白僅剩8.2%

中午來開匯／黃色小鴨翻轉高雄城市形象 粉絲盼賴瑞隆當選市長再次邀來台

中午來開匯／高雄市長初選「大賴挺小賴」？ 賴瑞隆：認識賴清德30年不可能介入初選

