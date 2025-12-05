8歲兒踢足球與同學爆爭執 賴瑞隆自責：對孩子們很抱歉

對於媒體報導8歲兒踢足球與同學起爭執，立委賴瑞隆召開記者會表示自責。（圖片來源／賴瑞隆提供）

《TVBS》披露，高雄市某國小8歲孩童遭指霸凌同學，家長投訴後發現對方父親是現正積極投入民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆。對此，賴瑞隆本（5）日召開記者會，表達自責及歉意。他說，因為孩子的事情造成這麼大的風波，他會自我檢討、深切反省，會花更多時間陪伴、教養孩子。

8歲兒上新聞，賴瑞隆自責：對孩子們很抱歉

賴瑞隆上午在立法院舉行記者會表示，他感到自責，也很抱歉，因為孩子的事情造成這麼大的風波，他要表達最大的歉意與自責。

廣告 廣告

對於事情經過，賴瑞隆指出，他的孩子8歲，在10月的足球遊戲時，與同學產生爭執，後來引發風波，當時學校立即介入輔導並與兩邊的學生溝通，學校當時說有順利處理完畢，但沒想到後來還有後續狀況。他並強調，先動手就是不對，不管動手後雙方的狀況為何，他必須自我檢討。

賴瑞隆坦言，平常花相當多時間在政治工作，對孩子的陪伴、教養確實不夠，他要自我檢討，也對孩子們很抱歉，他沒有做好他的工作，讓許多人受到影響跟牽連，未來會花更多時間陪伴、引導小孩。至於學校部分，已進入程序當中，基於雙方孩子們的權益，他充分尊重學校相關程序。

陳其邁與邱議瑩都發聲：盼校方盡快完成調查

對於賴瑞隆8歲兒風波，高雄市長陳其邁表示，這個案件校方正在進行調查，是屬於校園的事務。他也說，市府會提醒校方必須特別注意到保護同學相關的規定，也必須公正地、嚴謹地來進行相關事務的調查。

至於現正跟賴瑞隆進行初選的立委邱議瑩，她也表示，這個是一個很揪心的事，涉及校園安全，希望學校能盡快處理，包括孩子的人身安全、相關輔導。她並期許高雄市教育局以及校方，盡快調查事實、釐清責任、妥適處理。

未等校方調查完畢就報導，綠營質疑有政治操作

對於本起事件，幾位綠營人士私下表示，本來以為小孩已經滿18歲，沒想到才8歲，「這麼小的小孩打打鬧鬧，而且學校還沒調查完畢，事件全貌還沒水落石出，有必要急著報導嗎？會不會反而給小孩造成過度的心理壓力？」

綠營人士也說，TVBS前幾天才發布民調，指出賴瑞隆險勝國民黨柯志恩2%，如今就報導賴瑞隆8歲小孩的負面消息，「背後恐怕是有政治操作，連小孩子都不放過。」

(原始連結)





更多信傳媒報導

2026大選》陳水扁為何力挺邱議瑩及陳亭妃？ 邱曾是「正義連線」、陳曾是「一邊一國連線」

美加警告：中國駭客植入後門程式 長期滲透政府網路意圖破壞基礎設施

土洋看法分歧 中經院估明年台幣均價29.42 強過外資「3字頭」預期

