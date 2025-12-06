8歲兒遭爆在校霸凌打人又「脫褲」 賴瑞隆：跟同學嬉鬧後不妥行為

民進黨立委賴瑞隆的8歲兒子涉及校園霸凌，他親上火線自責道歉，但對於關鍵問題不回應。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 民進黨立委賴瑞隆有意角逐明年高雄市長，沒想到近日被指控其就讀國小二年級的8歲兒子在學校霸凌女同學，而且受害者不只1人，又傳出曾在學校「脫褲」。對此，賴瑞隆表示，當時孩子是跟幾位男同學嬉鬧時，以為好玩、而出現不妥行為，學校得知後已依規定通報，並安排健康教育課程。

自由時報引述消息人士說法指出，賴瑞隆的8歲小二兒子活潑好動，因剛到新環境，想快點認識新朋友，曾與幾位男同學一起玩耍時，為讓他們覺得是好朋友增加好感，在男同學面前「脫褲子」。賴瑞隆回應，他事後了解，孩子當時是與幾個男同學嬉鬧，不知聊到什麼話題，有同學問敢不敢「脫褲子」？孩子可能覺得好玩，沒想太多就做了這不太妥適的動作。

廣告 廣告

賴瑞隆強調，校方第一時間立即進行了解與處置，除依規定通報與聯繫家長外，隨後也在班級安排身體教育課程，讓小二生們能學習尊重身體、尊重孩子彼此。做為一個父親，深刻感受到孩子要學習的地方還很多，特別是在成長期，對世界很好奇，也希望結交更多朋友。未來會增加陪伴孩子教育孩子的時間，也希望外界給所有成長中的孩子們更多空間。

根據TVBS等媒體報導指稱，賴瑞隆兒子近日在學校霸凌同學，不僅追打對方躲到廁所，還在門外堵了12分鐘，放話要「弄死你」，引發軒然大波。受害女童母親痛批，校方和賴瑞隆都想把事件定調為雙方發生摩擦導致互毆，但實際上女兒根本是被單方面痛毆。

受害女童母親憤怒控訴，賴瑞隆兒子瞄準太陽穴猛打，女兒根本沒有還手之力，要求學校公布監視器畫面讓大家知道真相。學過空手道的賴瑞隆兒子早有「前科」，曾在上一所學校毆打同學，因此才轉學到現在學校，未料又再度涉入霸凌事件，且受害者至少3人，包括遭爆料的黃姓女童與其哥哥，還有一名徐姓男童也被賴瑞隆兒子踹到受傷。

對於外界質疑有政治動機，女童母親情緒激動反駁，事情發生在10月16日，學校過了兩週才立案調查，又過了一個月才通知雙方家長見面，賴瑞隆妻子到場後態度也不佳，之後遲遲無下文，才會訴諸媒體。給了這麼久時間處理卻都被置之不理，直到事件曝光才開記者會道歉，若真有政治動機，早就在當下爆料了，何必隱忍這麼久。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴瑞隆兒子被控多次與同學衝突 高市教育局重申「霸凌零容忍」立場

小紅書「已讀不回」不配合打詐 民進黨支持限流：不能給差別待遇