8歲兒遭爆霸凌同學 賴瑞隆道歉：會自我檢討

民進黨立委賴瑞隆國小兒子涉霸凌同學一事親自出面說明，自己因公務疏於陪伴小孩，並強調未來會多花時間在管教及陪伴上，但對於是否退出高雄市長選戰不做任何回應後離開。（圖／周志龍攝）

有意參選2026高雄市長的賴瑞隆遭爆出就讀小學二年級的兒子在學校涉嫌追打與霸凌同學，甚至在廁所外圍堵同學長達12分鐘，並叫囂同學「出來就打你、甩你耳光」。賴瑞隆今（5）日召開記者會道歉表示，先動手就是不對，自己也不斷跟孩子說不能動手，不管狀況如何都不能動手，「我也必須要自我檢討，平常花相當多時間在政治工作，但在孩子的陪伴跟教養上確實不夠，自己也對孩子、家長、學校感到抱歉，沒有做好自己的工作，讓許多人受到影響」。

賴瑞隆指出，還是要自責也很抱歉，因為孩子的事情造成這麼大風波，孩子現在八歲，十月份在一次足球遊戲時跟同學產生爭執，學校當時也立即介入輔導，兩邊學生也找去做溝通，當時以為順利處理完畢，但好像還有後續狀況，「還是要再次的表達自責」，目標是希望小孩能健康快樂長大，這部分要表達最大歉意跟自責。

賴瑞隆強調，先動手就是不對，自己也不斷跟孩子說不能動手，不管狀況如何都不能動手，「我也必須要自我檢討，平常花相當多時間在政治工作，但在孩子的陪伴跟教養上確實不夠，自己也對孩子、家長、學校感到抱歉，沒有做好自己的工作，讓許多人受到影響」。

賴瑞隆表示，教養孩子是父母責任，會花更多時間陪伴孩子，也會提醒他，八歲也是人生重要成長階段，必須學會更多負責、同理、理解、尊重，這部分會花更多時間教育孩子。

至於學校部分，這案件已經進入程序，現在外面有很多說法，基於雙方孩子權益，就尊重學校進行的相關程序 。

賴瑞隆指出，目標是一樣的，希望保護孩子健康平安快樂長大，也希望這件事情中能得到更多的學習、成長，讓孩子更好，這應該是大家共同目標，自己比較少了解跟參與其中，未來願意花更多時間跟雙方父母溝通，也希望能協助孩子有更多的成長，他們未來人生路途還很長，希望每個孩子們都能夠平安成長。

賴瑞隆說，還是要表達自己的自責，「因為我的因素，沒有照顧好小孩，讓兩個八歲小孩間的衝突產生這麼大效應，會自我檢討，再次表達最深歉意跟自責」。

關於對方指責孩子媽媽態度不善，賴瑞隆表示，這件事情學校很快就介入調查，雙方也有溝通，現在是還原事實真相階段，當然每個父母親都疼愛孩子，完全能夠理解每個父母的心情，有做不好的部分會再檢討，過去花在政治的時間相當多，變成在孩子的成長跟教育上有不足，會檢討，自己會花更多時間投入孩子的教育上。

賴瑞隆坦言，自己通常會利用晚上回家後跟小孩聊聊學校狀況，同時間也不斷教育，他現在八歲，也確實還在學習，常提醒他要注意、尊重、同理別人，但顯然還是相當不夠，家庭還是很重要一部分，特別當他會影響到其他孩子，「我想就是自我檢討，確實過去陪伴孩子時間太少，我會自我檢討」。

對於外界指責，賴瑞隆表示，所有人心情都一樣，保護孩子健康快樂長大，天底下父母心情應該都一樣，希望每個孩子健康快樂成長，有做的不夠部分會繼續努力。

媒體追問是否會退選？賴瑞隆未正面回應，僅表示，現在最重要的事情還是解決這個狀況，家庭始終是自己人生中很重要一環，自己相當自責也挫折，會自我檢討，也會深切反省，會繼續跟孩子溝通。

