8歲兒霸凌同學「敢出來就打死你」賴瑞隆終獲對方家長原諒！高雄市長初選3對手反應曝光

民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺等4人表態爭取2026民進黨高雄市長提名。而針對涉入8歲兒子日前在校霸凌女同學爭議，賴瑞隆昨(12/7)終於與對方家長見面，並取得諒解。邱議瑩今表示，賴瑞隆展現充分誠意，這點給予肯定；許智傑說，既已和解，此事就不需過度延伸，也請給小朋友一些空間；林岱樺指出，女童母親追求事實真相及同理心令人感動。

民進黨立委賴瑞隆昨日回應兒子霸凌案，當場淚灑記者會，翻攝直播畫面

賴瑞隆的8歲兒子近日傳出在校霸凌同學，追打一名女童到廁所，並在門外堵了12分鐘，並嗆聲「出來就打死你」，女童家長控訴，自己女兒的太陽穴遭拳拳猛打，但校方跟賴瑞隆都想把事件定調為雙方因摩擦而互毆，實際上根本是女兒遭單方面痛毆。

賴瑞隆昨日下午召開記者會回應並當場崩潰痛哭，他說，作為父親，要向女童及女童的父母致歉，他也當著媒體鏡頭前，公開表達「對不起」，也希望能當面向對方家長表達歉意，並表示兒子到學期末前，不會再上學，也已安排好轉校，希望得到對方諒解，當面見面道歉。而在昨日傍晚時分，賴瑞隆與女童母親終於見面，雙方也取得諒解，並願協助彼此家人成長。

邱議瑩上午表示，此事賴瑞隆展現充分誠意，親自與對方家長會面，並達成協議共識，就該讓此事快點落幕，未來雙方家人的身心輔導，以及學校要做的後續工作還要督促，希望學校早日落實。

許智傑說，賴瑞隆已經展現誠意致歉，也已和家長和解，自己認為，這件事就不需要再過度延伸。現在最重要的是輔導小朋友的身心健康，也請大家給小朋友一點空間。

林岱樺指出，孩子的媽媽，追求事實真相，不亢不卑的態度，寬恕包容的同理心，令人感動，而真正可以感動人心的，往往不是政治的權力，也不是階級的高低，而是保護孩子的毅力與決心。

