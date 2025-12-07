8歲兒霸凌女同學「敢出來就打死你」！賴瑞隆崩潰痛哭一分鐘高喊「對不起」
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導
針對自己的8歲兒子在校霸凌女同學一事，表態爭取2026民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆今(12/7)表示，自己要向女童、女童家長及自己的兒子道歉，當提到自己的孩子前天向他說「爸爸對不起，我害你要在全國人民面前道歉」時，賴瑞隆當場淚崩，痛哭近一分鐘，並表示因為自己的身分與角色，害8歲小孩要面對不該是他的年紀該面對的事情，他也說，在學期末前不會再讓孩子到學校，並已安排轉校，自己也會持續跟女童家長溝通，希望能當面致歉。
賴瑞隆的8歲兒子近日傳出在校霸凌同學，追打一名女童到廁所，並在門外堵了12分鐘，並嗆聲「出來就打死你」，女童家長控訴，自己女兒的太陽穴遭拳拳猛打，但校方跟賴瑞隆都想把事件定調為雙方因摩擦而互毆，實際上根本是女兒遭單方面痛毆，也又傳出，另有受害同學至少3人，包括女童、其哥哥及一名見義勇為的同學也被打。
賴瑞隆稍早召開記者會回應，作為父親，要向女童及女童的父母致歉，他也當場表達「對不起」，他說，近日他都有到校，希望跟能跟對方父母當面致歉，但並未順利完成，女童母親也有提出訴求，希望可以看過事發錄影帶再妥善溝通，他也到校看完，溝通的部分會持續，也希望能當面表達歉意。
賴瑞隆說，對方母親提到的自己兒子狀況，他回應，已經安排好，到學期末前，不會再讓兒子上學，也已安排好轉校，也請女童母親放心，不會再遇到自己的兒子，對方的訴求自己會全力去做，希望得到對方諒解，並當面見面道歉。
賴瑞隆表示，自己也已帶著兒子看心理醫師，也會親自陪伴，此段時間自己也發現兒子有異常狀況，也會持續尋求心理醫師協助。
賴瑞隆指出，但自己也要澄清部分傳聞，有關自己的孩子在前一所學校也有霸凌的行為，這樣的傳聞說法不是事實，而前一所學校也已對外說明，沒有因為霸凌他人所以轉學，網路上的傳聞不是事實，不該把一個8歲的孩子妖魔化。
賴瑞隆說，自己有責任教養小孩，但不實的消息在傷害小孩，自己也有責任保護。
賴瑞隆表示，前天自己的孩子也有向他說對不起，害他要向全國道歉，賴瑞隆說到此處時，當場痛哭近一分鐘，並表示是自己對不起孩子「爸爸對不起你」，孩子犯了錯沒錯，但因為他現在的身分與角色，讓小孩承受了不該是這個年紀該承受的事，是自己沒善盡父親的角色。
賴瑞隆說，自己要跟女童、女童家長、及自己的小孩道歉，也希望有機會能當面表達對不起，自己作為公眾人物，會繼續努力為人民服務，誠實面對、檢討改進，自己會繼續努力。
