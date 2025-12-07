8歲兒霸凌女同學！賴瑞隆自責未扮演好父親角色：爸爸對不起你
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導
針對自己的8歲兒子在校霸凌女同學一事，表態爭取2026民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆今(12/7)在回應過程中提到自己的孩子向他說「爸爸對不起，我害你要在全國面前道歉」時，當場淚崩痛哭。他說，因為自己的身分與角色，害8歲小孩要面對不該是他的年紀該面對的事情「是爸爸對不起你」、「沒有做到善盡父親的角色」，他也說，這段時間孩子也成長很多，也有尋求心理醫師的專業意見，他也會持續陪伴溝通。
賴瑞隆的8歲兒子近日傳出在校霸凌同學，追打一名女童到廁所，並在門外堵了12分鐘，並嗆聲「出來就打死你」，女童家長控訴，自己女兒的太陽穴遭拳拳猛打，但校方跟賴瑞隆都想把事件定調為雙方因摩擦而互毆，實際上根本是女兒遭單方面痛毆。
賴瑞隆稍早召開記者會回應，作為父親，要向女童及女童的父母致歉，他也當場表達「對不起」，也希望能當面表達歉意。兒子到學期末前，不會再上學，也已安排好轉校，希望得到對方諒解，並當面見面道歉。
賴瑞隆表示，自己也已帶著兒子看心理醫師，也會親自陪伴，此段時間自己也發現兒子有異常狀況，也會持續尋求心理醫師協助。
賴瑞隆表示，前天自己的孩子也有向他說對不起，害他要向全國道歉，賴瑞隆說到此處時，當場痛哭近一分鐘，並表示是自己對不起孩子「爸爸對不起你」，孩子犯了錯沒錯，但因為他現在的身分與角色，讓小孩承受了不該是這個年紀該承受的事，是自己沒善盡父親的角色。
賴瑞隆說，自己的孩子也感受到相當的壓力，這段時間，自己的孩子也長大很多，日前心理醫師向他兒子詢問，如果可以希望媽媽可以做什麼事，孩子回答希望媽媽可以穩住這個家庭，自己認為孩子這段時間長大很多。
賴瑞隆指出，當然也有很多要再學習的地方，犯錯就是勇敢認錯，不好的就改進，自己會陪伴孩子成長，先動手就是不對，會持續跟兒子溝通，小孩也有答應他。
賴瑞隆表示，8歲是孩子的成長階段，若有其他狀況，目前也有在看心理醫師，尋求專業意見，看看是否遇到什麼問題，若有需要治療，自己也會陪伴。
