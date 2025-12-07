8歲兒霸凌案再延燒 賴瑞隆開記者哽咽道歉：將安排兒子轉學

賴瑞隆今天下午再開記者會，賴哽咽落淚向受害女童與其家人致歉，賴瑞隆表示，向受傷女童及其家長致上「最深的歉意」並將會安排兒子轉學。聯合報資料照，記者邱德祥／攝影

民進黨立委賴瑞隆8歲兒被指涉霸凌同學，賴瑞隆今天下午再開記者會，賴哽咽落淚向受害女童與其家人致歉，賴瑞隆表示，向受傷女童及其家長致上「最深的歉意」並將會安排兒子轉學。

據悉這起校園霸凌案，起因於家長指控他女兒被賴瑞隆8歲兒子霸凌，賴曾對外抱歉，但受害者家庭都等不到他登門道歉。

霸凌事件起於10月踢足球時的界外球爭執，雙方互攻，校方10月底啟動通報、11月底進入霸凌調查。賴瑞隆5日曾出面致歉，坦言教養疏忽並強調「先動手就是不對」。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多udn報導

搭地鐵打翻奶茶！正妹脫圍巾蹲地擦引網讚

這國交通像戰場？ 前主播搭1工具嚇：很乾淨

她身體不適掛號驚見知名法醫 超狂背景曝

天姚星開運！4生肖事業運猛 它有望「階級跳躍」