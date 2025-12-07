8歲兒霸凌案落幕？ 賴瑞隆獲受害家長諒解

賴瑞隆聯繫上受害家長，並於下午5點雙方見面，賴瑞隆當面表達誠摯歉意，並取得對方原諒。（賴瑞隆提供／洪浩軒高雄傳真）

有意角逐民國115年高雄市長的民進黨立委賴瑞隆日前遭爆料，其8歲小孩涉入校園霸凌案，賴7日二度開記者會向受害小孩及家長致歉。記者會結束後，賴瑞隆隨即聯繫上受害家長，並於下午5點雙方見面，賴瑞隆當面表達誠摯歉意，並取得對方原諒。

該名家長表示，看了賴瑞隆記者會的發表內容，內心相當感觸，看到賴瑞隆的決策跟一系列彌補傷害的過程，讓她感覺到誠意，也接受道歉，她非常敬佩賴的責任與擔當，她跟她先生都有感受到善意。

家長指出，她們本身的初衷只是希望制止傷害，然後得到道歉，並不是要去傷害小朋友，既然現在雙方都已經安排好後續規畫，那就照原定計畫執行，未來她們不再針對法律部分追究，後續相關流程就交由學校完成，也感謝賴瑞隆願意用這麼快速的時間出來處理問題，希望未來大家的小孩都可以好好成長。

